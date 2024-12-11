一隻阿圓被挖「1年前和陳百祥出國」！　零偽裝逛街全露餡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，4年前與交往5年男友米鹿分手後的她，感情動向受到外界關注，最近她被周刊拍到與網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居，她事後也拍影片低調認愛，希望外界給予空間。內容曝光後再度掀起討論，就有眼尖的網友發現，小倆口疑似在去年就一起去韓國拍逛街影片，猜測可能從當時就已經在交往。

▲一隻阿圓低調認愛陳百祥。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c、nanaciaociao）

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有網友透過Dcard留言指出，早在2023年的影片中，就曾看到一隻阿圓與陳百祥一起拍片的身影。該網友分享，在該支名為「韓國秋冬流行什麼，弘大女人街超級好買，韓國爆款單品！美拉德風大勢、滿街皮外套正夯」影片中的12分13秒處，看到陳百祥的身影短暫出現在一隻阿圓身後的鏡子，讓人驚喜發現這對情侶似乎其實早已低調公開。

▲網友發現去年一隻阿圓就和陳百祥出國拍片。（圖／翻攝自Dcard）



該網友還進一步指出，一隻阿圓與陳百祥在影片中的互動雖短，但讓人感受到兩人低調且穩定的感情，並在留言處附上影片的連結出處。貼文曝光後，立即掀起討論，不少網友紛紛留言表示，「鷹眼」、「沒看到耶？」、「應該是指後面介紹衣服時，試衣間鏡子反射」。

▲▼網友透過鏡子反射看到陳百祥的身影。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）