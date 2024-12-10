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《膽大黨》英語聲優換「黑人厄卡倫」頭貼遭炎上！粉絲氣罵：不尊重

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣動畫《膽大黨》改編自漫畫家龍幸伸創作同名漫畫，播出後因精良的製作與極具魅力的劇情設定迅速成為這一季的熱門作品，登上各串流平台的前幾名榜單。然而，近期該作品在海外卻因刻意「染黑」的現象引發爭議，甚至連主角厄卡倫角色的聲優都捲入其中。

▲《膽大黨》為英語版厄卡倫配音的聲優A.J. Beckles，把頭貼換成黑人化的厄卡倫。（圖／翻攝自X）

▲《膽大黨》是近期最有人氣的動漫作品。（圖／翻攝自劇照）

事件源於海外有網友將《膽大黨》的男女主角厄卡倫、小桃改為黑皮膚，並對此感到自豪。不少粉絲對此表達不滿，認為此舉完全不尊重原作，更具爭議的是，為動畫中厄卡倫進行英語配音的聲優 A.J. Beckles，還把這張黑人化圖片作為個人X（原Twitter）帳號頭貼，並且公開感謝該推主的創作，進一步引發粉絲的不滿。這一行為迅速在X上掀起炎上風波，許多人要求他換掉頭貼。

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▲《膽大黨》為英語版厄卡倫配音的聲優A.J. Beckles，把頭貼換成黑人化的厄卡倫。（圖／翻攝自X）

▲《膽大黨》為英語版厄卡倫配音的聲優A.J. Beckles，把頭貼換成黑人化的厄卡倫。（圖／翻攝自X）

事實上，「黑人化」現象近年來在歐美社群上越來越常見，尤其針對日本ACG作品角色進行膚色和外觀的改變，經常引發粉絲之間的論戰。不少人批評這些行為是在打著「政治正確」或「多元文化」的旗幟在侵犯原作的完整性。

A.J. Beckles在被粉絲炎上後，目前已經把頭貼換掉，但隨後發文表示自己沒事，稱身為黑人已經習慣這種事，呼籲粉絲「為了心理健康」不要去看之前貼文底下的留言，之後還繼續轉發黑人化的《膽大黨》二創作品。

▲《膽大黨》為英語版厄卡倫配音的聲優A.J. Beckles，把頭貼換成黑人化的厄卡倫。（圖／翻攝自X）

▲A.J. Beckles後續發文。（圖／翻攝自A.J. Beckles X）

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