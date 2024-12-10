歐陽妮妮挺9月肚「再曬孕婦寫真」！　甜蜜對視張書豪被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮和藝人張書豪今年6月宣布結婚，時隔3月驚喜公開懷孕的好消息，喜訊曝光後，湧入不少人在社群留言祝福。目前懷孕邁入9個月的她，日前在IG曬出一系列夫妻倆拍寫真的照片，今（10）日又無預警公開一組與張書豪甜蜜對視的新照片，幸福表示：「目前我還是他（老公）的Number one girl（第一名女孩）。」

▲歐陽妮妮、張書豪今年6月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

照片中，歐陽妮妮身穿棕色毛衣搭配針織長褲，露出渾圓孕肚，她與老公張書豪雙手比出愛心，溫柔地圍繞著她的孕肚，象徵對即將到來的小生命的期待與愛護。而另一張照片中，張書豪甜吻歐陽妮妮的臉頰，夫妻倆的臉上都掛著溫暖的笑容，眼神中流露出滿滿的幸福感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮、張書豪今年9月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

在其他照片中，歐陽妮妮除了親密地摟住張書豪，並深情對視之外，還輕輕親吻張書豪的臉頰，臉上帶著甜美的笑容，同時比出招牌的剪刀手，表情充滿愛意與幸福。歐陽妮妮在文中分享，這次的寫真照以毛衣造型呈現，來襯托溫暖的氛圍。她透露，為了這次拍攝，她特地準備多張範例照片，指導張書豪擺出理想的姿勢，笑稱如果沒有範例，「他真的很尬！」

▲歐陽妮妮分享孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

除了造型與拍攝細節，歐陽妮妮還提到，這次寫真的背景音樂她特別選用老公最喜愛的BLACKPINK成員Rose’新歌，營造出浪漫溫馨氛圍。她表示，選擇這首歌也與肚子裡的寶寶相關，因為夫妻倆即將迎接的是男寶寶，為此她笑說：「目前我還是他的Number one girl」，流露出對孩子的期待與自豪。