ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽妮妮挺9月肚「再曬孕婦寫真」！　甜蜜對視張書豪被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮和藝人張書豪今年6月宣布結婚，時隔3月驚喜公開懷孕的好消息，喜訊曝光後，湧入不少人在社群留言祝福。目前懷孕邁入9個月的她，日前在IG曬出一系列夫妻倆拍寫真的照片，今（10）日又無預警公開一組與張書豪甜蜜對視的新照片，幸福表示：「目前我還是他（老公）的Number one girl（第一名女孩）。」

▲歐陽妮妮分享孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮、張書豪今年6月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

照片中，歐陽妮妮身穿棕色毛衣搭配針織長褲，露出渾圓孕肚，她與老公張書豪雙手比出愛心，溫柔地圍繞著她的孕肚，象徵對即將到來的小生命的期待與愛護。而另一張照片中，張書豪甜吻歐陽妮妮的臉頰，夫妻倆的臉上都掛著溫暖的笑容，眼神中流露出滿滿的幸福感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮分享孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮、張書豪今年9月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

在其他照片中，歐陽妮妮除了親密地摟住張書豪，並深情對視之外，還輕輕親吻張書豪的臉頰，臉上帶著甜美的笑容，同時比出招牌的剪刀手，表情充滿愛意與幸福。歐陽妮妮在文中分享，這次的寫真照以毛衣造型呈現，來襯托溫暖的氛圍。她透露，為了這次拍攝，她特地準備多張範例照片，指導張書豪擺出理想的姿勢，笑稱如果沒有範例，「他真的很尬！」

▲歐陽妮妮、張書豪今年9月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮分享孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

除了造型與拍攝細節，歐陽妮妮還提到，這次寫真的背景音樂她特別選用老公最喜愛的BLACKPINK成員Rose’新歌，營造出浪漫溫馨氛圍。她表示，選擇這首歌也與肚子裡的寶寶相關，因為夫妻倆即將迎接的是男寶寶，為此她笑說：「目前我還是他的Number one girl」，流露出對孩子的期待與自豪。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

推薦閱讀

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

佳娜烏來泡湯…一彎腰「半邊全外露」！倒出超猛身材 震撼千人

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

米可白出門「誤穿超透明上衣」純白Bra尷尬走光！　路人猛盯上半身

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽妮妮, 張書豪, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丹妮婊姐出國卡陰「耳機冒怪聲」！　老公1句話惹怒她：對牛彈琴
  2. 柯泯薰攜手日團「登香港最大音樂節」　嗨到主辦人都被圈粉
  3. 瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒
  4. 朱海君週六將現身花蓮！　同場還有雙金歌王沈文程
  5. 歐陽妮妮挺9月肚「再曬孕婦寫真」！　甜蜜對視張書豪被拍
  6. 《膽大黨》英語聲優換「黑人厄卡倫」頭貼遭炎上！粉絲氣罵：不尊重
  7. 蔡瑞雪分手1月「突現身前任Threads」！　孫麥傑2字回應洩心境
  8. 小S大女兒Elly再曬辣照！「緊身上衣炸出美胸」衝熱搜被讚：滿分
  9. 活屍神片回歸！《28年毀滅倒數》預告曝光　黃金三角老班底都回來了
  10. 卓君澤被操到「歪腰」 林韋翰練球練到嚇到喊我不行了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366