楊晨熙遭已婚前老闆造謠「兩人在交往」！　驚見廁所偷裝針孔：充滿恐懼

記者孟育民／台北報導

公視《少年願望事務所》本周探討青少年打工常見的三大陷阱，包括與實際職務內容不符、隨意扣薪，及職場性騷擾的問題。節目特別邀請楊晨熙分享親身經歷，她驚爆前老闆在廁所裝設針孔攝影，並揭露多次受騙的驚悚過往。

▲楊晨熙分享曾被職場性騷擾經驗。（圖／公視提供）

楊晨熙透露，大學時曾因缺乏社會經驗，被自稱是星探的團隊騙去拍攝模特兒卡，花費2萬多元，卻收到一組「比阿嬤拍得還醜」的照片。儘管對方替她爭取到一份「保養品廣告」工作，但拍攝當天被載往偏僻山區，廣告方竟要求把她化妝成滿臉痘疤來拍「前後對比照」。更令人錯愕的是，廣告並非知名品牌，而是某網路小品牌的拍攝，讓她直呼「徹底被欺騙」。

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▲楊晨熙被騙去拍廣告。（圖／本人提供）

在談到職場性騷擾時，楊晨熙回憶，曾在一間公司打工時，驚聞已婚老闆對外謊稱與她交往，讓她感到十分氣憤。她強調，老闆的惡意毀謗讓她名譽受損，當下以健康理由立即辭職，終止工作關係。然而，事後她得知該老闆因其他案件被起訴，其手機內意外蒐出在公司廁所安裝針孔攝影的影片。楊晨熙坦言，雖未被影像波及，但內心仍充滿恐懼。更可怕的是，該名老闆假釋出獄後，竟改名再開新公司，讓她直呼「防不勝防」。

▲楊晨熙發現惡老闆是偷拍變態。（圖／本人提供）

節目主持人鄧惠文醫師則提醒，每個人都擁有「工作而不受騷擾」的基本權利，遇到性騷擾時，應保持正確心態，不要將錯誤歸咎於自己，因為「這是別人的羞恥，而不是你的羞恥」，並善用性平機制投訴，透過正當管道維權。

為防止打工受騙，《少年願望事務所》也分享七項防詐原則：1.不繳錢；2.不購買；3.不辦卡；4.不隨意簽約；5.證件不離身；6.不飲用陌生飲料；7.不參與非法工作。