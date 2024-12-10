ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站記錄回台北朝聖米其林二星的過程，無法接受主菜之外，「時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲，真是趕客人的交響樂。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩回台朝聖米其林餐廳。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透露第一道菜味道不錯，蠻特別的，「和其他餐廳的前菜不太一樣」，第二道菜也覺得可以，「起碼視覺上很享受」，接下來的番茄冷湯仍在覺得有趣的範圍內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩幫老公慶生。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

然而從第四道菜開始，陳喬恩坦言「有點無聊了」，隨後的幾道菜，包括冷湯、冷食材和冷菜在內，雖然感覺像「鬼打牆」，但她還是覺得OK，「我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩和老公一起摘星。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

無法接受的關鍵是「主菜是一道雞胸肉」，陳喬恩說道，「冷ok，主菜是一片薄雞胸肉就很想走了。」她坦言原本認為摘星米其林餐廳是一場體驗食物的冒險，但這是她「第一次如此快速的想上完全部的菜」。

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩坦言吃到主菜就想走了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

不只這樣，由於進入米其林二星餐廳有年齡限制，所以陳喬恩當天一邊吃東西、一邊不時聽到小孩哭聲，便讓她有「趕客人交響樂」的感覺。最終，她選擇到另一間餐廳續攤，幫老公慶祝生日。

陳喬恩IG全文：

這次摘的是西班牙二星餐廳
我的照片是以上菜的順位排列的
開始上第一道菜時，
會覺得不錯味道特別，和其他餐廳的前菜不太一樣
然後第二道也可以，起碼視覺上很享受
第三道的番茄冷湯也很美麗
但我不喜歡番茄做的食物，而且我不欣賞冷湯
但也還是有趣的~
開始上第四道之後
就有點無聊了，接下來的第五道 第六道⋯
我吃出了一種鬼打牆的感覺
因為這些食物都是冷的
冷湯、冷食材、冷的菜
每一道都搭配上不同味道的cream, sauce
重複的 很creamy的 冷的 口感
我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考
這ok
但我無法接受主菜是一道雞胸肉
摘星星是一種體驗和食物的冒險
第一次我如此快速的想上完全部的菜
還有二星的米其林其實要有年齡限制
時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲
真是趕客人的交響樂
後來我們去吃了第二餐生日餐
感謝9:30還能點餐的紅屋 Old school Steak
我終於吃到口熱的肉了

#腦公生日快樂
#michelinstar
#摘星星

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

網瘋傳「Kimi大巨蛋帥照」陳若儀4字回應！坐林志穎後面顏值成亮點

網瘋傳「Kimi大巨蛋帥照」陳若儀4字回應！坐林志穎後面顏值成亮點

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

1年前被罵歧視光頭哥哥..黃大謙「聽到母湯喔」就發抖　道歉再也等不到答案

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議了！　住戶求禁跳：像地震有感震動

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關！事主回應了：我的錯

小優、鮪魚友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居…因1事互退追蹤

周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！　揭全家遭轟5天現況

鴻海尾牙「女主持1招求上位」！公關：太下流了 暗黑手段嚇壞業界

林志穎15歲兒Kimi正面照曝光！「電眼神複製爸爸」　網暴動求出道

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟：讓我不是一個人

周杰倫大巨蛋後台走向她貼貼！昆凌曬「老婆視角」網：看到一片白

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳喬恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 錄影累到吐膽汁！KID憶領軍划船到日本遇暴風雨　第二季喊話：變成超壯男
  2. 輕忽感冒1舉動「被要求緊急住院」！台女星錯愕：以為自己身體很好
  3. 「韓國碧昂絲」孝琳熱情告白粉絲　本週六新北耶誕城登場！
  4. 周曉涵被拍「東區約會」狂露鉛筆腿！0偽裝解放短裙 掌鏡人身分曝
  5. 蔡昌憲賣水餃慘賠100萬　越賠越勇還要投資這些產業
  6. 楊晨熙遭已婚前老闆造謠「兩人在交往」！　驚見廁所偷裝針孔：充滿恐懼
  7. 曾智希為復仇隱姓埋名「狠心不認外婆」　眼下點痣誘惑周旋3男間
  8. 貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光
  9. 「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　李雅英發聲祝福好友：幸福最重要
  10. 台女星帶3歲兒「搭高鐵自由座」求讓位！被冷回1句話：說實話有氣到

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366