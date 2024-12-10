陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

記者潘慧中／綜合報導
陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站記錄回台北朝聖米其林二星的過程，無法接受主菜之外，「時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲，真是趕客人的交響樂。」
▲陳喬恩回台朝聖米其林餐廳。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）
陳喬恩透露第一道菜味道不錯，蠻特別的，「和其他餐廳的前菜不太一樣」，第二道菜也覺得可以，「起碼視覺上很享受」，接下來的番茄冷湯仍在覺得有趣的範圍內。
▲陳喬恩幫老公慶生。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）
然而從第四道菜開始，陳喬恩坦言「有點無聊了」，隨後的幾道菜，包括冷湯、冷食材和冷菜在內，雖然感覺像「鬼打牆」，但她還是覺得OK，「我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考。」
▲陳喬恩和老公一起摘星。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）
無法接受的關鍵是「主菜是一道雞胸肉」，陳喬恩說道，「冷ok，主菜是一片薄雞胸肉就很想走了。」她坦言原本認為摘星米其林餐廳是一場體驗食物的冒險，但這是她「第一次如此快速的想上完全部的菜」。
▲陳喬恩坦言吃到主菜就想走了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）
不只這樣，由於進入米其林二星餐廳有年齡限制，所以陳喬恩當天一邊吃東西、一邊不時聽到小孩哭聲，便讓她有「趕客人交響樂」的感覺。最終，她選擇到另一間餐廳續攤，幫老公慶祝生日。
陳喬恩IG全文：
這次摘的是西班牙二星餐廳
我的照片是以上菜的順位排列的
開始上第一道菜時，
會覺得不錯味道特別，和其他餐廳的前菜不太一樣
然後第二道也可以，起碼視覺上很享受
第三道的番茄冷湯也很美麗
但我不喜歡番茄做的食物，而且我不欣賞冷湯
但也還是有趣的~
開始上第四道之後
就有點無聊了，接下來的第五道 第六道⋯
我吃出了一種鬼打牆的感覺
因為這些食物都是冷的
冷湯、冷食材、冷的菜
每一道都搭配上不同味道的cream, sauce
重複的 很creamy的 冷的 口感
我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考
這ok
但我無法接受主菜是一道雞胸肉
摘星星是一種體驗和食物的冒險
第一次我如此快速的想上完全部的菜
還有二星的米其林其實要有年齡限制
時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲
真是趕客人的交響樂
後來我們去吃了第二餐生日餐
感謝9:30還能點餐的紅屋 Old school Steak
我終於吃到口熱的肉了
#腦公生日快樂
#michelinstar
#摘星星
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