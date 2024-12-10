陳喬恩回台吃米其林「主菜就想走了」！PO現場照：真是趕客人交響樂

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站記錄回台北朝聖米其林二星的過程，無法接受主菜之外，「時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲，真是趕客人的交響樂。」

▲陳喬恩回台朝聖米其林餐廳。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



陳喬恩透露第一道菜味道不錯，蠻特別的，「和其他餐廳的前菜不太一樣」，第二道菜也覺得可以，「起碼視覺上很享受」，接下來的番茄冷湯仍在覺得有趣的範圍內。

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▲陳喬恩幫老公慶生。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



然而從第四道菜開始，陳喬恩坦言「有點無聊了」，隨後的幾道菜，包括冷湯、冷食材和冷菜在內，雖然感覺像「鬼打牆」，但她還是覺得OK，「我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考。」

▲陳喬恩和老公一起摘星。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



無法接受的關鍵是「主菜是一道雞胸肉」，陳喬恩說道，「冷ok，主菜是一片薄雞胸肉就很想走了。」她坦言原本認為摘星米其林餐廳是一場體驗食物的冒險，但這是她「第一次如此快速的想上完全部的菜」。

▲陳喬恩坦言吃到主菜就想走了。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）



不只這樣，由於進入米其林二星餐廳有年齡限制，所以陳喬恩當天一邊吃東西、一邊不時聽到小孩哭聲，便讓她有「趕客人交響樂」的感覺。最終，她選擇到另一間餐廳續攤，幫老公慶祝生日。

陳喬恩IG全文：

這次摘的是西班牙二星餐廳

我的照片是以上菜的順位排列的

開始上第一道菜時，

會覺得不錯味道特別，和其他餐廳的前菜不太一樣

然後第二道也可以，起碼視覺上很享受

第三道的番茄冷湯也很美麗

但我不喜歡番茄做的食物，而且我不欣賞冷湯

但也還是有趣的~

開始上第四道之後

就有點無聊了，接下來的第五道 第六道⋯

我吃出了一種鬼打牆的感覺

因為這些食物都是冷的

冷湯、冷食材、冷的菜

每一道都搭配上不同味道的cream, sauce

重複的 很creamy的 冷的 口感

我想也許廚師的角度沒有在迎合亞洲人的口味思考

這ok

但我無法接受主菜是一道雞胸肉

摘星星是一種體驗和食物的冒險

第一次我如此快速的想上完全部的菜

還有二星的米其林其實要有年齡限制

時不時伴隨著隔壁兩歲小孩的哭聲

真是趕客人的交響樂

後來我們去吃了第二餐生日餐

感謝9:30還能點餐的紅屋 Old school Steak

我終於吃到口熱的肉了

#腦公生日快樂

#michelinstar

#摘星星