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罹癌切除膀胱仍繼續報新聞！　日傳奇主播小倉智昭病逝…享壽77歲

記者陳芊秀／綜合報導

日本傳奇主播小倉智昭於9日下午辭世，享壽77歲。他從1999年開始主持富士電視台晨間資訊節目《とくダネ！》（特別情報），坐鎮主播台報導社會政經時事、娛樂新聞，期間罹患膀胱癌4期，將膀胱完全切除，仍重返主播台，多年來他不斷與病魔搏鬥，最終病逝家中。

▲▼小倉智昭病逝家中，享壽77歲。（圖／翻攝自X）

▲日本傳奇主播小倉智昭病逝家中，享壽77歲。（圖／翻攝自X）

據日媒《MEZAMASHI MEDIA》報導，小倉智昭於2016年公開罹患膀胱癌，並於2018年接受膀胱全切除手術，2021年10月，他表示膀胱癌已經4期，且轉移到肺部，除了接受化療，並且接受左腎切除手術。而他從未放棄主播工作，一邊治療癌症，又重返節目坐鎮，直到2021年節目收播轉型，結束22年的晨間播報工作。

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▲▼小倉智昭病逝家中，享壽77歲。（圖／翻攝自X）

▲小倉智昭主持晨間新聞22年，期間罹患膀胱癌，切除膀胱後仍坐鎮主播台報新聞。（圖／翻攝自X）

▲▼小倉智昭病逝家中，享壽77歲。（圖／翻攝自X）

▲小倉智昭2021年因節目收播，致詞告別22年播報工作。（圖／翻攝自X）

小倉智昭卸下主播身分後，開始專注休養。他感謝已經分居的妻子，在他罹癌進出醫院期間前來照護。他11月8日還有受訪分享現在的生活，仍關心時事動態。然而他隨後病況惡化，12月4日被醫院宣告已經無法治療，6日返回家中，在妻子照顧下度過人生最後的時光。日網紛紛追憶這位長年坐鎮晨間新聞的主播，願他一路好走。

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