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陳文茜肺腺癌復發「再裝人工血管」！　抗病心聲全說了

記者王靖淳／綜合報導

66歲資深媒體人陳文茜5年前被診斷出肺腺癌，去年敗血症病發，後來病況穩定，平時會在社群記錄生活的她，最近突然發文坦言肺腺癌復發，今（9）日更PO出近照透露，自己相隔一年半的時間再度裝上人工血管，「帶我走向終極之善。」

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜透露，她在室內休息時，點亮黃昏的第一盞燈，注視窗外風景，心中充滿平靜與感恩，「新裝上的人工血管，會帶我走向終極之善。」她提到，這是她時隔一年半後再次裝上人工血管，並形容此次讓她感覺生活煥然一新，「我們凝聚成一個整體，剝脫了不必要的注射困擾、抽血困難重重的心灰意冷。」對於這次再相遇，她感受到前所未有的溫暖與力量，並將此比喻成生命的奇蹟與補給。

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▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜證實再裝人工血管。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

事實上，陳文茜6日時透過臉書發文分享肺腺癌復發及病情惡化的過程，她回憶，在美國治療時，被列為腎上腺危症病患，需要隨身攜帶急救藥物。為此她感嘆：「我以為的穩定，是活得糊里糊塗。」然而，回到台灣檢查後，陳文茜發現肺腺癌復發，且肝臟已有三個腫瘤。儘管面對復發的癌症，她仍以豁達的態度看待人生，認為「賭嬴了，歡樂大笑；賭輸了，平靜接受事實。」

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