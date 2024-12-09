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楊奇煜3歲兒伸手「摸女生屁股」　當場嚴肅教訓…教育結果曝光！

記者黃庠棻／台北報導

果陀劇場再度為台灣劇場界注入全新生命力，將印度經典電影《三個傻瓜》首次改編為音樂劇，成為領先全球，台灣獨家的創舉。今（9）日舉辦卡司公佈記者會，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕都亮麗現身。

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

《三個傻瓜》是李霈瑜第一次挑戰音樂劇，表示自己從小就非常喜歡看舞台劇，大學第一志願更是舞台設計，入行之後經歷了主持、出唱片、演員，但其實最不敢挑戰的就是舞台劇，所以為了演好這齣音樂劇還特地安排跨完年去醫院做鼻中膈手術。

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

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李霈瑜進一步解釋，鼻子過敏其實已經困擾她一輩子，笑說「到現在36歲了還沒好」，因為接下《三個傻瓜》舞台劇的演出，面對需要調整呼吸的工作，才下定決心做鼻中膈手術，日期定在明年的1月2日，修復期大概一個禮拜之內，康復之後就會進行音樂劇的排練。

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

另一位主演楊奇煜則分享過去觀看電影《三個傻瓜》的心得，認為有許多情節都可以適用在現在教育小孩的觀念上，他在家大部分時間都擔任黑臉角色，笑說「因為老婆太可愛，兇不起來」突如其來放閃讓在場人都瞬間笑翻。

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《三個傻瓜》卡司公開，包含聶雲、楊奇煜、蔡昌憲、李霈瑜（大霈）、張郁婕。（圖／果陀劇場提供）

楊奇煜談到自己教育3歲兒子最兇的一次，是他推著推車帶著小孩散步，沒想到兒子因為好奇伸出手觸碰經過的所在之地，結果意外摸到一位阿姨的屁股，對方馬上回頭怒氣沖沖地質問小孩，而他也趕緊嚴肅地教育兒子不可以隨便亂碰其他人，有了這次教訓之後現在兒子出門都會把手插在口袋。

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楊奇煜, 三個傻瓜

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