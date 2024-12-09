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遭控「和吹牛老爹輪姦少女」！碧昂絲尪Jay-Z不忍了：染指未成年應被關

記者黃皓瑋／綜合報導

美國饒舌天王Jay-Z在2008年與碧昂絲（Beyoncé）結婚，婚後育有3名子女，生活相當美滿。然而他近期卻遭指控曾在24年前，與同為饒舌界大咖的吹牛老爹（Diddy），一起性侵1名13歲少女，引發軒然大波，不過他本人對此則堅決否認，更表示犯下這種（性侵未成年）罪行的人，應該要被抓去關。

▲▼碧昂絲、Jay-Z。（圖／達志影像／美聯社）

▲碧昂絲與Jay-Z結婚16年。（圖／達志影像／美聯社）

吹牛老爹今年3月因涉嫌從事性販賣被捕，隨後又被指控曾性侵多人，其中有位女子控訴曾在2000年的1場派對上，遭到吹牛老爹性侵，且她當時年僅13歲。然而該案近期出現轉折，據外媒《CNN》報導，該女子近期追加控告Jay-Z，稱當時是先遭他性侵，接著才換吹牛老爹，目前女子的律師也依法提出民事調解要求。

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▲▼美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Diddy）2016年毆打前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）的監視器畫面流出。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jay-Z遭捲入吹牛老爹（圖中）的性醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

不過Jay-Z對於性侵指控則堅決否認，他直言對方律師的調解要求是在「勒索」他，並在給《CNN》的聲明中，質疑對方提出民事而非刑事訴訟：「對未成年犯下這種罪行，就應該被關起來，不是嗎？」他也坦言擔心家人會被這些負面新聞影響，對此相當心痛。

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Jay-Z, 碧昂絲, 吹牛老爹

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