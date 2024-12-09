阿滴「拍片調侃阿信」道歉了！　訕笑博恩模仿走音挨轟

記者王靖淳／綜合報導

五月天日前在演唱會上和金曲歌王林俊傑合唱〈不為誰而作的歌〉，不料主唱阿信在唱副歌時疑似失常，高音一時飆不上去，畫面曝光後不久，遭外界戲稱是「突然生氣」，就連網紅阿滴及博恩事後也透過影片調侃此事，引發不少網友吐槽。為此，阿滴今（9）日透過IG限動發文道歉了。

▲阿滴。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

阿滴坦言，自己當下只是單純模仿，並未意識到此舉可能會對相關人士或歌迷造成不適，並表示「的確有不妥的地方，我很抱歉！」阿滴進一步解釋，當時的發言雖未帶惡意，但「不該發文拿別人開玩笑」。他強調，除了正式向外界道歉之外，他也將以此事作為警惕，更加注意自己日後的言論，以避免類似情況再次發生。

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▲阿滴發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）

事實上，阿滴昨（8）日透過IG限時動態分享一段與好友們去KTV唱歌的畫面，影片中可見到博恩與Peeta葛格在唱金曲歌王林俊傑的經典歌〈不為誰而作的歌〉時，突然開始模仿阿信唱這首歌時的唱腔，逗樂在場所有人，就連阿滴轉發影片後都忍不住調侃：「昨天最愛的片段，重現阿信忽然生氣。」不料畫面曝光後卻引發不少粉絲不滿，如今阿滴發聲道歉，也再度掀起網友討論。

▲阿滴發文調侃阿信。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）