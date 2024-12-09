大咖韓星long stay拍台劇「合體具俊曄」曝超狂酒量：喝整瓶高粱

記者黃庠棻／台北報導

韓星李廷鎮來台演出好友溫昇豪首度監製的戲劇新作《整形過後》，這是他首度來台出演戲劇，温昇豪透露兩人11年前合作過後，就結為莫逆之交。今（9）日該片舉辦殺青茶敘，與李廷鎮在劇中有不少感情戲的張榕容也特地獻花出現。

▲李廷鎮、張榕容出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

張榕容表示知道要和李廷鎮合作後，便把對方過去主演的作品都翻出來看直言「我非常喜歡金基德導演的《聖殤》，之前就已經看過兩次了，這回又再複習一次，非常喜歡歐巴在戲裡演壞壞的角色。但李廷鎮這次在《整形過後》裡面演的是一名非常有幽默感，且很有肩膀的男人，瞬間讓我覺得好演員真的是千人千面，厲害實力的反差！」

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▲李廷鎮、張榕容出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，張榕容也透露李廷鎮私下真實一面，相當紳士又可愛，李廷鎮甚至會體貼她很累，特別給她維他命，大呼「很照顧我！」被問到是否有被圈粉，她大聲回應「圈爆！」

▲李廷鎮、張榕容出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

在《整形過後》張榕容使用英、韓文交錯演出，尤其首次接觸韓語，讓她直呼太難了，坦言「他們有好多so、ga、ya、ne…而且都是語助詞，跟中文的語系完全不一樣，我學得非常非常痛苦！而且常常在現場改掉一些台詞，所以我需要當場記住，我的整隻手臂就是我的小抄！但是歐巴人很好，他在講韓文的時候都會帶一些手勢，讓我想辦法理解他在說什麼。我跟他的溝通基本上就是翻譯老師、軟體與英文。」

▲李廷鎮、張榕容出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

而李廷鎮這次來台long stay近一個月，不挑嘴的他不只挑戰「臭豆腐三吃」，還品嚐雞湯、雞排和排骨酥麵，都相當滿意，笑說「這一個月都吃得很好，很難選出最喜歡的菜。不過這回沒有機會體驗溫泉感到有點可惜，希望藉由這次的作品，未來能有機會參與更多台灣的作品。」張榕容表示很開心這次在戲外可以和李廷鎮一起分享台灣美食，笑言「我也是好多年沒有吃雞排了！」

▲李廷鎮出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

李廷鎮被發現來台一個月卻越吃越瘦，如何做身材管理？他表示：「因為是容易瘦的身材，少吃一點、多動一點！」但他很開心今晚終於迎來殺青，「決定要吃好吃的中式美食和喝高粱酒。」透露自己酒量是「一瓶高粱酒」，還強調「度數越高越開心！」

▲李廷鎮出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

此外，李廷鎮此行來台有和「台灣女婿」具俊曄見面，他表示對方是演藝圈的前輩和哥哥，更是25年的朋友，他也透露兩人會再找時間在台灣再見面，對方也很恭喜他演出台灣戲劇，熱情為李廷鎮加油，具俊曄還叮嚀他以後要常來，還透露大S也對此劇有相當大的關心，李廷鎮承諾「我會努力，希望以後有更多機會來。」

▲李廷鎮出席《整形過後》殺青媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

整形醫療影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製、六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，林立書執導，温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、洪暐哲主演。