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遭VCHA 17歲KG告虐待！　JYP回應強調「內容虛假誇大」：深表遺憾

記者張筱涵／綜合報導

針對VCHA前17歲成員KG（Kiera Grace Madder）近期提出的虐待指控，JYP USA於12月9日發表官方聲明，對相關訴訟及社交媒體言論作出回應。公司表示，對於KG的說法深感遺憾，並強調這些指控對VCHA其他成員及公司已造成重大影響。

外送稿用▲▼KG。（圖／翻攝自Instagram／official_vcha）

▲KG控訴JYP虐待。（圖／翻攝自Instagram／official_vcha）

JYP USA在聲明中指出，KG於今年5月離開團體宿舍後，通過法律代理人提出與公司協商的要求。基於此，公司一度暫停了VCHA的後續活動計劃，並與KG的代理人就多種解決方案進行了一系列討論。

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然而，JYP USA強調，近期未收到KG方面的任何回覆，反而看到對方單方面對外公開「虛假及誇大的內容」，並提起訴訟。公司對此表示深表遺憾，並強調將採取必要措施，以防止其他成員及公司遭受進一步損害。

JYP USA補充說，此事正對目前積極籌備2025年上半年專輯發行及其他計劃的VCHA成員帶來嚴重影響，公司將全力保護團隊其他成員的權益，確保她們的活動計劃不會再受干擾。

KG於12月8日在個人Instagram上發文，指控公司工作人員的虐待行為，並稱團隊內部的環境已經影響到成員心理健康，甚至導致飲食失調和自殘行為。她還批評KPOP產業的結構性問題，稱自己在高強度工作的壓力下幾乎未獲得薪酬。對此，JYP USA的回應將雙方矛盾進一步公開化，引發業界對偶像體制問題的關注。

【JYP USA聲明全文翻譯】

您好，這裡是JYP USA。

針對Kiera Grace Madder（以下簡稱KG）提起訴訟及通過社群媒體表達立場一事，我們在此說明公司的立場。

今年5月，KG離開團體宿舍後，通過法律代理人提出了協商要求。基於此情況，公司暫停了VCHA的後續活動計劃，並與KG的代理人共同探索多種解決方案，進行了一系列討論。然而，近期並未收到KG方面對討論內容的任何回應，我方代理人也一直在等待對方的答覆。

在這樣的情況下，KG選擇單方面對外公開虛假及誇大的內容，並採取提起訴訟的方式，對此我們深表遺憾。此事已對目前正努力準備2025年上半年專輯發行及其他計劃的VCHA其他成員及公司造成了重大影響。

我們將採取一切必要措施，確保VCHA其他成員及公司不再受到進一步的損害。

感謝您的理解與支持。

此致
JYP USA敬上

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JYP USA, KG, VCHA

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