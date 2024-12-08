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房產女神當代銷竟歪樓！朱琦郁狂收私訊「預約打掃」

記者許逸群／台北報導

「房產女神」朱琦郁過去以財經主播出身，近年主持房地產開箱節目開出心得，除了考取房地產經紀人執照，也開設自己的YouTube頻道《琦郁房事悄悄話》，更體驗當起一日房產代銷，透露平常當主持人大家對她超客氣，結果一當代銷後馬上被大家使喚，讓她深刻感受到代銷光鮮亮麗背後的辛苦。

▲▼朱琦郁體驗當「一日代銷」。（圖／朱琦郁提供）

▲朱琦郁體驗當「一日代銷」。（圖／朱琦郁提供）

朱琦郁近期體驗當起一日房產代銷，她原本以為代銷工作就是喝喝咖啡、等客戶上門，沒想到從打掃地毯到鋪床，甚至高跟鞋不能脫。過程中，她6個小時都不敢喝水也不敢坐下。讓她感嘆如果沒有親身體驗，可能都覺得他們賺很多錢，但每個行業都有辛苦的地方，因此每一個崗位都值得尊重。

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▲▼朱琦郁體驗當「一日代銷」。（圖／朱琦郁提供）

▲財經主播出身的朱琦郁近年積極研究房產。（圖／朱琦郁提供）

她透露，代銷是要考過房地產營業員執照才能做，同樣是介紹房產，但她主持節目是對螢幕講話，代銷則是直接對上客戶，還要觀察客戶喜不喜歡，或是貼近客戶的生活型態，例如對方有沒有養寵物、喜不喜歡做菜等等的生活習慣，察言觀色非常重要。

▲▼朱琦郁體驗當「一日代銷」。（圖／朱琦郁提供）

▲朱琦郁體驗當「一日代銷」的影片曝光反應相當好。（圖／朱琦郁提供）

體驗影片曝光後反應相當好，也讓她發現大家蠻喜歡看她受苦，在整理鋪床、擦桌子的時候，攝影師都對笑得超級開心，還收到很多好友私訊，要預約她去他們家打掃，笑稱：「可能蠻喜歡我這種反差感的吧！」

尾牙季節來臨，專業尾牙主持的她，也透露目前已到10場左右，年底前都排得滿滿，除了主持外，也希望可以好好經營自己的頻道，原本過年前工作到最後一天再去韓國玩，結果近期韓國戒嚴又解嚴，讓她有點卻步，也希望在韓國的朋友可以平安。

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房產女神, 朱琦郁, 財經主播

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