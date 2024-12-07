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說好不哭！　癌末媽媽當年規勸春風讓他浪子回頭

記者葉文正／台北報導

喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》大來賓邀請到本土嘻哈天團「玖壹壹」暢談人生成長故事，曾國城說以前到台中遇到春風，就跟他說：「你是很有福報的人，有一顆純粹的心」。大霈也說春風就莫名的人緣很好，尤其很得長輩疼很多貴人助。

▲曾國城(右)慘遭柚子K頭痛到唉唉叫。（圖／民視提供）

▲曾國城(右)慘遭柚子K頭痛到唉唉叫。（圖／民視提供）

短劇中飾演春風媽的王彩樺憔悴坐在副駕駛座，飾演春風的楊銘威聽從醫生建議要把癌末第四期的媽媽載回家，王彩樺也重現當年媽媽規勸春風浪子回頭，希望他做一個正常工作，從來不哭的春風，看到這一幕更是眼眶泛紅。

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▲曾國城(右)慘遭柚子K頭痛到唉唉叫。（圖／民視提供）

▲楊銘威(右)與王彩樺飾演春風母子。（圖／民視提供）

春風說：「媽媽18歲就生我，因大腸癌離開的時候才44歲」，春風也說非常同意城哥說他很有福報，還歸功於媽媽為他吃齋唸佛積福來的才能有機會闖出知名度，記憶中的媽媽讓鐵漢柔情的他感性說：「她是一個很好的人」，因為親情迷霧中轉身回光明，感動了所有人。

▲曾國城(右)慘遭柚子K頭痛到唉唉叫。（圖／民視提供）

▲春風想到媽媽難過眼眶紅。（圖／民視提供）

當年草創的玖壹壹，健志與洋蔥未成年就組團，玩音樂就想要玩出一片天。還提到三個人一起創作的第一首歌《阿禪》是健志diss同學，三人最初覺得自己紅了是因為「廟會」，第一場朴子太子文化季好幾萬人在現場，也開始了跑廟會的活動累積知名度。回憶這一切的種種，主持人曾國城說要他們三人好好感謝「音樂」把彼此的緣分牽在一起。

最後玖壹壹難得在節目中接受「遊戲王」曾國城的挑戰，要來測試每個人的絕對時間感，輸的人要接受「鐘擺柚子」的懲罰，首先比賽用「感覺」按碼表，最接近10秒的獲勝，差距最大兩人要坐在椅子上，頭上有一根繩子套住柚子擺動，人必須左右晃動避開被柚子打中，過程中，大家發現原來玖壹壹也有不酷的時候，洋蔥更是忐忑不安害怕被柚子K頭，沒想到利索的三人節奏與時間感超好，完全沒被柚子K頭，反倒是不信邪下場試試看的曾國城與大霈被柚子K得哀哀叫，不上通告更不玩遊戲的玖壹壹在《我的成長》流露出可愛大男孩的一面。

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玖壹壹, 春風

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