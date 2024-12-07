虞書欣爆在劇組被霸凌！曬「哭臉」疑吐心聲：成長路一定會有委屈

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星虞書欣憑藉《蒼蘭訣》走紅，近期又靠著與丁禹兮合作的古裝劇《永夜星河》迎來新的事業巔峰。前陣子她投入拍攝新劇《雙軌》，怎料，卻傳出與導演趙曉磊不和，甚至遭到導演霸凌，有消息指出劇組一度停拍，緊急找來台灣導演于中中救火。虞書欣隨後在社群上發表了兩個「哭泣」表情，引發網友們的熱議。

▲虞書欣疑似對《雙軌》劇組風波發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

虞書欣在微博發文附上了兩個「哭泣」的表情符號，並寫道：「成長的路上會遇到委屈和困難，為了支持我的你們，我會繼續加油！大家不必擔心。」雖然沒有明確表示遭遇了什麼困難，但網友大多認為與《雙軌》的風波有關。不過，虞書欣的工作人員發聲明表示「成長的過程總會有挫折，但我們始終在她身邊守護，大家不必擔心，她已經休息了，明天又是全新的一天！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲虞書欣貼文。（圖／翻攝自虞書欣微博）

關於《雙軌》的拍攝進展，有消息指出，該劇一度面臨停拍危機，傳出是資金問題，也有說法稱導演拍攝進度緩慢，導致劇組班底更換，更有人爆料虞書欣在劇組內的影響力過大，頻繁要求改劇本，令導演趙曉磊感到不滿，因此出現了與她不和的傳聞，甚至有虞書欣被霸凌的說法出現。

另一方面，也有人指出虞書欣的不滿似乎源自劇組對她造型處理的不專業，而且由於劇組未與附近商店簽署保密協議，導致外界知悉拍攝地點，讓現場人群擁擠，嚴重影響拍攝進度。對此，《雙軌》劇組公開回應，強烈否認有關「演員被欺凌」、「劇組內部矛盾」等消息，稱這些都是毫無根據的謠言。

▲劇組回應。（圖／翻攝自微博）