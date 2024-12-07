温嵐突宣布好消息！　「去年萬聖節遇見」羞認：他一眼就認出我

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐為戲劇《秘書俱樂部》獻唱片尾曲〈遇見你〉，也正式宣告加盟華納音樂的好消息，温嵐表示：「我跟老闆是在去年萬聖節遇見，當時聊聊之後就這樣簽進公司，很期待未來的合作。」包括「遇見」老闆」、「遇見」華納，甚至「遇見」很多音樂夥伴，温嵐表示都是緣分的巧妙。

▲温嵐正式加盟華納音樂，右為華納董事總經理KS楊國修。（圖／華納提供）

談到加盟華納音樂的心情，温嵐分享：「遇見華納董事總經理KS楊國修，是在去年的萬聖節，大家都做了裝扮但他還是一眼就認出了我，主動跟我打招呼。當時他說有機會我們聊聊吧，之後就這樣簽進了華納。」她感受到公司給她很大的空間與實在的建議，相當期待未來各種形式的合作，也正在努力籌備新作品中，更希望很快有演出跟大家見面。

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至於新歌配唱心情，温嵐說：「進錄音室對我不算陌生，我習慣關燈，在摸黑的情況下，沒有人注視我唱歌，才可以很放鬆，很自在很專心。也有最好的狀態詮釋歌曲。」

▲温嵐推出新歌〈遇見你〉。（圖／華納提供）

此外，她也為新歌拍攝宣傳素材，穿上一身俏秘書打扮，戴上眼鏡、豹紋襯衫以及西裝褲，她笑說：「這套服裝討論了很久，試了很多短裙、窄裙，看一看一度怕太腥羶色。」她更分享：「我對秘書這工作其實沒有特別嚮往，但除了當歌手之外，我目前最想當的是『家庭主婦』，因為我很戀家；又或是舞台劇的演員。」