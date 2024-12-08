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《破•地獄》登頂香港影史最賣座華語電影　哭出4.8億票房創造神話

記者蕭采薇／台北報導

2024年現象級電影又一部，《破·地獄》由二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，香港票房已突破1億2千2百萬港幣（約4億8000萬台幣）佳績，上映未滿1個月就成為香港影史華語電影票房總冠軍。

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

《破·地獄》藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，由金獎陣容秦沛、金燕玲、衛詩雅、朱栢康、和新科金馬影后鍾雪瑩等共同演出，港台上百位名人好評推薦不斷，連周潤發也前往朝聖，紛紛表示太珍惜有這一部讓人哭得痛快的必看電影。

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《破·地獄》以香港殯葬業喃嘸師傅與禮儀經紀一文一武組合，以道教為亡魂超度的「破地獄」儀式， 探討重男輕女與父權威嚴下的家庭關係與生死大事，一句「不只死人要被超渡，活人也需要破地獄，活人都有好多地獄」直指電影核心，不少觀眾比擬是奧斯卡最佳國際電影《送行者:禮儀師的樂章》後最感動人心的生命電影與教材。

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲《破·地獄》朱栢康在拍攝時曾遇靈異事件。（圖／華映提供）

主要演員得知喜訊，也透過文字答謝觀眾支持，黃子華說：「希望每一年都有一套或多過一套戲能夠破紀錄。」許冠文則不忘答謝祖師爺：「意想不到的奇蹟！估計這次是祖師爺在幫忙！也是全體幕前幕後人員的功勞！」

衛詩雅喜獲觀眾認同：「感覺好開心，也很感恩，感恩遇上好劇本，好的對手演員以及好的團隊，最感恩的是能讓觀眾喜愛，獲得觀眾和大家的認同。」

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲《破·地獄》受邀前進東京影展獲國際關注。（圖／華映提供）

而朱栢康深情感言：「心情真的好激動，。好感謝所有支持《破·地獄》的觀眾，也開心這部戲能讓有感情上的抒發，達到作為創作者最大的功效。」

至於周家怡特別感謝觀眾的參與：「好開心見到香港電影票房可以再創新高，多謝觀眾支持香港電影。有幸成為團隊之一，感覺好開心，特別感謝觀眾樂於在社交平台分享對這部電影的感受以及個人經歷。」

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲《破·地獄》新科亞太影后衛詩雅多場哭戲展現演技層次。（圖／華映提供）

除了票房口碑大豐收，《破•地獄》更是第61屆亞太影展最大贏家，一舉拿下得最佳導演（陳茂賢）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳電影剪接（張叔平、彭正熙），以及最佳美術指導（姚漢文）4項大獎。女主角衛詩雅封后上台領獎一刻心情激動，語帶哽咽發表感言：「這個獎對我來說意義很大，代表著我16年來一直沒有放棄夢想的成績單。我希望可以憑著這個獎，令更多人知道希望將來的日子能獲得更多角色，演出更多好電影。再次感謝導演，在我要放棄自己的時候，你沒有放棄。」

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲許冠文為《破·地獄》扮喃嘸師傅，一改喜劇風格。（圖／華映提供）

《破·地獄》講述新冠疫情後百業蕭條，婚禮顧問魏道生（黃子華飾）被迫轉行改做殯儀禮儀，由於紅白二事大相逕庭，道生處處碰壁，並與專做道教超度儀式的事業夥伴「喃嘸師傅」文哥（許冠文飾）產生許多衝突，幸有文哥女兒文玥（衛詩雅飾）居中化解，也逐漸悟到殯葬服務的真義，需要被超度的不只亡者、在生者更需要被超度，即「破地獄」的真諦。《破·地獄》12月6日全台好評熱映中。

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

▲黃子華因《破·地獄》再破個人電影票房紀錄。（圖／華映提供）

 

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