RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫向來寵粉，演唱會都會設計點歌環節，讓粉絲有機會點到想聽的歌，然而，在第2天的點歌環節卻發生小插曲，一名男粉絲重複點唱30分鐘前才唱過的〈告白氣球〉，更跨越欄杆跳到走道上大唱自創RAP，大批粉絲不滿浪費了一次點歌機會，在網上開砲：「白白浪費一首點歌，當場氣鼠！」

▲周杰倫大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

在第2場的點歌環節中，一位戴帽子的男粉絲被選上，卻點了不久前才唱過的〈告白氣球〉，接著跨越欄杆跑到走道上，跟周杰倫說會點這首歌的原因是有寫了一段改編RAP，接著就和周杰倫興奮合唱，當晚觀眾事後紛紛在Threads上開罵，「沒字幕也沒人聽得懂在唱什麼，全場超乾超沈默超尷尬」、「誰在乎你的rap啊，就這樣浪費掉最後一首的名額」。

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▲周杰倫點歌環節惹爭議。（圖／翻攝自Threads）



有網友翻出RAP男其實曾是《超級星光大道2》的參賽者潘家鋭，還和周定緯等人拍過COVER影片，〈告白氣球〉是他和老婆慶祝10周年的情歌，再度讓粉絲氣炸，「害全台灣的杰倫迷少聽一首歌」、「大家買票進來，不是來聽他唱RAP啦」，但也有人緩頰，「也許不盡人意，但也不至於要被拿出來檢討」、「點什麼歌是他的權利」。

▲周杰倫點歌環節惹爭議。（圖／翻攝自Threads）