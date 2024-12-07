閔熙珍離開HYBE後首現身！苦訴「感覺非常痛苦」：希望官司快結束

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名製作人兼HYBE旗下經紀公司ADOR前代表閔熙珍（민희진），在今年全面槓上公司，並於先前宣布離職，6日她在離開ADOR後首次公開露面，談到了她與HYBE及ADOR之間的法律爭議心情。

▲閔熙珍在離開HYBE後首次公開現身。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，閔熙珍在6日出席的活動中表示：「堅持自己的信念生活不容易，經常會受到攻擊。」她無奈說道「即使被造謠攻擊，也無法每次都用『這是謊言』來回應。面對冤屈，只能承擔並好好活下去，最後透過結果、行動和真實的自己來證明」，如果只是說說，表現出來的卻不好，一切都沒有意義。必須要透過成果來證明自己。

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閔熙珍於11月20日辭去ADOR的公司董事職位，並離開了HYBE，且公開預告將對HYBE和ADOR相關人士採取法律行動，目前雙方正在打官司。她無奈痛訴，自己即便說出真相，仍然不被相信，說道：「我敢說我現在比大家更痛苦。人們只相信他們想相信的東西。我在第一次記者會上也說過相同的話，隨著時間的流逝，大家會知道誰說的是真的。」

▲閔熙珍公開講述自己目前的心境。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

閔熙珍還補充：「我希望訴訟能早點結束，所有的事情能圓滿解決，但這並不是我能掌控的。」她表示，「我現在非常痛苦，但我必須學會如何忍耐，必須不斷提醒自己初衷。反思為何要開始這場鬥爭，並思考未來要做的事情，這樣才能一步步走過現在的難關。」

另一方面，閔熙珍所打造的女團NewJeans在11月底召開緊急記者會，宣告與ADOR間的信任破裂，解除專屬合約，且強調團員們沒有做出違反合約的行為，無須負擔任何責任，並且指控違約的是ADOR方。