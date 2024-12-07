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台灣高中生赴日打棒球忍痛不說　楊貴媚心疼眼眶紅

記者葉文正／台北報導

上個月中華隊甫拿下世界12強棒球賽總冠軍，全台掀起一波追星熱，楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文本週則透過八大戲劇台《老少女奇遇記2》，拜訪赴日接受培訓的兩位台灣高中生，分享他們練球的甘苦。

▲台灣高中生黃國善（圖右）赴日打棒球忍痛不敢說，楊貴媚心疼不捨。（圖／八大提供）

▲台灣高中生黃國善（圖右）赴日打棒球忍痛不敢說，楊貴媚心疼不捨。（圖／八大提供）

來自台東的謝喬恩，以及忍著腳傷開刀的黃國善，想念家人之餘，即便受傷，還得帶傷繼續打球，因為黃國善說，就怕讓教練知道實情而被送回台灣，夢想落空。看著眼前兩位大男孩的堅定目標，老少女一度紅了眼眶，楊貴媚不捨說：「我要哭了。」
▲台灣高中生黃國善（圖右）赴日打棒球忍痛不敢說，楊貴媚心疼不捨。（圖／八大提供）

▲老少女們獻上貼心禮物。（圖／八大提供）
楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文前進日本四國高知縣，走進高知中央高等學校，等待來自台灣的謝喬恩、黃國善，兩人黝黑的身影一出現，立刻吸引在場目光，楊貴媚露出笑容驚呼：「你們曬得好黑喔！」兩位高中生表示，平日5點半起床、7點半就開始練球，謝喬恩分享自己能選上參加甲子園比賽的喜悅心情，因為能進入名單都很競爭；而沒被選上的黃國善，難免有些失落，透露心裡會想著，到底是來這幹嘛的？

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▲台灣高中生黃國善（圖右）赴日打棒球忍痛不敢說，楊貴媚心疼不捨。（圖／八大提供）

▲帶著兩位青棒同學出去玩。（圖／八大提供）

楊貴媚安慰他，這是必經過程，接著鍾欣凌抖出嚴藝文在當導演時，曾有另一個導演來探班，「他們就在巷子裡抱著哭呢！」的往事，人前看似風光的他們，其實都有不為人知的一面。

聽著兩個大男生想念台灣的食物，高麗菜、泡麵、八寶粥等等，楊貴媚私下偷偷聯繫協助，立刻打包一整箱家鄉味送到當地，當這份驚喜交到他們手上時，兩人臉上露出不敢置信的神情；此外，鍾欣凌和嚴藝文還特別精心打扮穿上裙裝，安排一趟偽少女的約會，帶著謝喬恩、黃國善到海邊公園走走放鬆心情，鍾欣凌笑說，他們內心可能覺得「我的人生初體驗這麼恐怖！」

在公園休息時，黃國善的父母親突然現身，沒料到會見到爸媽的他，揉著眼睛頻頻拭淚；黃國善的爸媽表示，兒子只要有一丁點反悔的念頭，就會停止取消到日本打棒球的想法，他們了解日本訓練很嚴格、很苦，真的要送過來，父母真的要狠一點，因為會有太多的擔心；在兒子下定決心後，對小孩追逐夢想，就無條件支持。而楊貴媚關心黃國善開過刀的腳傷，詢問會不會痛？他直說不會！堅強的模樣讓楊貴媚忍不住掉淚。

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楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記

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