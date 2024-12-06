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女星懷孕開箱「麝香香水」！網想起《甄嬛傳》急阻止　專家說法曝

記者劉宛欣／綜合報導

現年43歲的香港女星黃翠如曾出演《七公主》、《那些我愛過的人》、《愛我請留言》等電視劇與男星蕭正楠於2018年結婚，在近日宣布了懷孕的好消息，粉絲紛紛送上祝福。由於黃翠如曾經有過不愉快的孕期經歷，因此這次她非常小心，而丈夫也格外細心照顧她，特別是對於重物和利器，堅決不讓她接觸，以確保萬無一失。

▲黃翠如開箱香水引發網友擔憂。（圖／翻攝自小紅書）

▲黃翠如與蕭正楠婚後生活相當甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

近日，黃翠如與蕭正楠拍攝了一支開箱影片，在影片中，夫妻倆開心分享收到的禮物，黃翠如身穿寬鬆衣服，雖挺著孕度卻仍四肢纖瘦，老公則負責打開禮物箱，一件一件地展示禮物。為了照顧妻子的安全，他小心翼翼地處理所有物品，不讓黃翠如碰到任何重物或尖銳的東西，兩人互動甜蜜，黃翠如臉上也掛著幸福笑容。

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▲黃翠如開箱香水引發網友擔憂。（圖／翻攝自小紅書）

▲黃翠如開箱香水引發網友擔憂。（圖／翻攝自小紅書）

然而，當影片中出現一瓶「麝香味香水」時，夫妻二人聞了一下香味，值得一提的是，由於諸多宮鬥劇如《甄嬛傳》都曾出現孕婦應避免接觸「麝香」的劇情，因為許多網友紛紛留言提醒，擔心對她造成影響。但事實上，許多醫學界專家都曾出面表示過，麝香對孕婦不好，甚至會造成不孕的說法，並沒有相關科學根據。

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