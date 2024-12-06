唐從聖朝聖周杰倫「駁拿公關票」！　現身大巨蛋內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（5）日在台北大巨蛋舉辦演唱會，全場吸引3.8萬歌迷湧入，為的就是一睹天王風采，就連先前表示沒有票的藝人唐從聖也都到場朝聖，照片曝光後，立即引發網友吐槽。為此，唐從聖今（6）日透過臉書發文，除了強調沒拿公關票之外，同時也解釋自己之所以能夠入場看演唱會的真實原因。

▲唐從聖（圖右）昨晚朝聖周杰倫演唱會。（圖／記者蔡琛儀攝）

唐從聖坦言原本未能順利搶到周杰倫演唱會的票，同時也強調，自己並沒有拿公關票。然而，命運讓他在幾天前迎來意外的轉機。唐從聖表示，有一位因故無法出席的「天使」將票券讓出，使得他得以參與這場精彩的演唱會，並度過了一個難忘的夜晚，「感謝上帝賜給我這麼棒的禮物，讓我有個愉快的夜晚。」

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▲唐從聖曾發文抱怨搶不到周杰倫演唱會門票。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

事實上，唐從聖日前在搶完周杰倫的演唱會票後曾透過社群發文抱怨，自己看著畫面顯示「您選擇的節目或場次目前不開放售票」時感到十分失望，同時也不禁表示：「周杰倫啊周杰倫…你就不能多開幾場嗎？」甚至許願對方可以加場，事後在出席公開活動時更坦言，自己問了公關也拿不到票，如今現身大巨蛋看周杰倫演唱會，再度掀起網友討論。