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周杰倫：7年沒回來唱，太嗨了！　憶出道期「我沒忘那些熟悉的面孔」

記者張筱涵／綜合報導

天王周杰倫於5日起一連4天在大巨蛋舉辦演唱會，結束第一場後，今（6日）開心發文坦承相隔7年在台灣開唱真的非常開心，回想起當年在北中南跑簽唱會的日子，也沒有忘記「老朋友們」，興奮又感性地說道還有3場：「繼續嗨下去！」

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫感謝歌迷。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

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周杰倫今天午間在Instagram開心發文：「哇嗚！太嗨了！七年沒回來唱，這次開心的唱了好久好久。」他回想起剛出道的時候，在北中南舉辦簽唱會遇見的老朋友歌迷們，感性喊會詢問是不是都有來到這次的大巨蛋演唱會：「或許已經年紀慢慢大了，不再追星了，但我依然沒忘記那些當年熟悉的面孔，一路走來的支持，謝謝大家來陪我一起破蛋，還有三場 繼續嗨下去」

而周杰倫也不愧是「明星眼中的明星」，留言區中湧入多個藍勾勾帳號。成語蕎感動表示：「昨天晚上3個半小時真的太精彩了，每首歌都是滿滿的回憶，我的青春回憶有你真好。」修杰楷則說：「來了來了。」婁峻碩盛讚：「哥唱整晚狀態太頂了，有夠好聽！」劉以豪則用一連串火焰與慶祝表情符號表達對演出的激動與喜愛。

其他藝人也不忘表達對周杰倫音樂的熱愛。派翠克笑稱：「我糾結七年了！明天終於又能擱淺了。」麗絲則感慨自己是一路支持周董的忠實粉絲：「我就是那個從西門町到現在的女孩，我還在！」李恩菲則遺憾未能在首場聽到自己心儀的歌曲：「昨天沒聽到〈蒲公英的約定〉和〈說好的幸福呢〉。」

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫發文。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

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