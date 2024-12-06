周杰倫台北演唱會「3優點」陸網羨炸！大巨蛋+天王狀態：根本頂配

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫台北大巨蛋首日演唱會結束，網路上收穫一票好評。他在海外巡迴演唱會經驗豐富，相隔7年難得回到台北開唱，陸網也同步關注，更直指3大優點，羨慕破表「真的是頂配版（頂級配置）」。

▲周杰倫「嘉年華」在台北大巨蛋舉行演唱會，陸網也同步關注。（圖／杰威爾提供）

綜合陸網討論，第一大亮點是台北大巨蛋的室內舞台，架設了5個超大螢幕，被陸網稱為「5連屏」，網友直呼「這個屏（螢幕）看著實在太爽了，用手機拍都這樣（後兩個甚至是視線受阻區），我都不敢想在現場會有多爽 ​​​」。第二大亮點是演唱會現場音效，第三亮點是天王狀態，周杰倫過去唱功曾遭陸網質疑，這次則是被狂讚狀態回到20年前，其中演唱歌曲〈安靜〉，更被讚「聽感超越CD」，且演唱會前曝光的排練照，也被稱讚顏值「回到年輕的感覺」、「他是不是瘦回來了！下顎線回來了有沒有！」。

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▲周杰倫大巨蛋演唱會舞台用上5個大螢幕，陸網表示難得見到這種場面，稱為「頂配」。（圖／翻攝自微博）

▲大巨蛋屬於室內場地，不只音效被讚，周杰倫歌聲狀態也被讚超越CD。（圖／翻攝自微博）

▲周杰倫顏值與聲音狀態都被讚回到20年前 。（圖／翻攝周杰倫IG）

陸網以流淚表情稱讚「台灣歌迷吃太好了」、「大巨蛋效果真好」、「好想去現場啊」、「太好聽了」。眾人皆給予滿分級的評價。

▲陸網反應一面倒羨慕台灣歌迷吃太好。（圖／翻攝自微博）