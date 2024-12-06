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韓籍女神李雅英愛上台灣　選這天要跟台灣粉絲見面

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊女神李雅英（稱號：Lee Adol）將在台北DJB STORE TW舉辦第一次快閃店活動「Lee A Young : Official POP-UP Store In Taipei」，預計從12月9日至15日為期7天，展售多達48種由李雅英參與設計的限量周邊商品，而李雅英更將於12月9日(ㄧ)及12月14日(六)兩日晚間6點親臨快閃店擔任一日店長，除了分享設計概念，更安排各式福利與粉絲近距離互動，期待帶給粉絲難忘感受！
▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖onepickent_official）

▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖／翻攝李雅英IG）
李雅英開心分享，設計一直是自已的夢想之一，這次在韓國Onepick ENT和WR Holdings策劃及台灣DJB團隊的協助下終於有機會完成夢想清單，從今年的夏天開始籌備，李雅英親自參與每一款設計產品，以最喜歡的天藍色的色系為概念延伸，設計了多款小卡、3D光柵照片卡、專屬服裝、配件以及水杯等多達48種類商品；限量設計商品中李雅英特別分享：「我喜歡我們所有的產品，更特別希望粉絲會喜歡3D光柵照片卡，因為是製作過程中我非常用心的產品。」

▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖onepickent_official）

▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖／onepickent_official）

與過往不同，李雅英首度擔任設計統籌參與周邊商品設計，對商品的品質控管也非常嚴謹，特別與專門生產 K-POP 偶像商品的公司合作製作商品，李雅英分享：「我們對每件產品的每個環節都傾盡全力，包括概念、設計和材料，以製作出粉絲喜愛的優質產品。 」，李雅英更透露因為也喜愛看各種類型周邊商品，所以只要有空就會逛街看看快閃店，在此次累積經驗後，也許下次會在設計商品前與粉絲溝通市調，設計出更多符合粉絲期待的商品內容。
▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖onepickent_official）

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▲李雅英在台灣美夢成真。（圖／onepickent_official）
近期球季告一段落，李雅英終於也有些許休息空檔，是否有安排行程，李雅英說：「我去看了在台灣舉行的12強台韓棒球比賽，已經有一段時間沒有去看棒球，主要都是在工作，這次我觀看了一場棒球比賽並見到了幾位啦啦隊朋友，度過了一段愉快的時光。」
▲李雅英公布台北快閃店活動。（圖onepickent_official）

▲李雅英要跟台灣粉絲見面。（圖onepickent_official）
首度在台北舉辦快閃店展售限量周邊商品，李雅英興奮表示：「真的很高興能透過這次的快閃店與台灣粉絲見面，我做了很多準備，所以我希望很多人能夠參觀快閃店並度過愉快的時光。謝謝你們一直以來對我李雅英的喜歡和支持，我愛你們。」

「Lee A Young : Official POP-UP Store In Taipei」快閃店將於12月9日至15日於台北市大安區DJB STORE TW舉辦為期7天，李雅英更將於12月9日(ㄧ)及12月14日(六)兩日晚間6點出席快閃店做簽名活動，本次活動由韓國Onepick ENT和WR Holdings策劃，台灣DJB團隊協辦，將展示李雅英多款設計K-POP高品質設計商品，並特別規劃一對一拍立得拍攝、簽名會…等各種特別福利回饋粉絲朋友，期望能帶給粉絲更豐富更多元的交流感受。

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