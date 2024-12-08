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小孟老師／12月8日星座運勢　天秤都好看「打扮有形更加分」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：易有創作出爐
感情：愛情把握分寸
財運：花少錢大享受
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：天秤

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雙子座

工作：善於化解糾紛
感情：向外拓展交友
財運：投資熱情增加
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：魔羯

天秤座

工作：謙虛婉轉必修
感情：打扮亮眼型象
財運：用心規劃投資
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：意見易得認同
感情：添增自己魅力
財運：低預算好品質
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

金牛座

工作：有效化解紛爭
感情：個人心態良好
財運：積極理財得財
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：獅子

處女座

工作：放手做手中事
感情：戀愛有所突破
財運：購物做好預算
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：閱讀激發靈感
感情：向外遇見桃花
財運：得到心怡禮物
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手

天蠍座

工作：工作有好成績
感情：善解人意助人
財運：管理戶頭錢財
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙魚

雙魚座

工作：人際圈得擴展
感情：相處嚐到甜頭
財運：商務洽談順利
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：扮演調解角色
感情：人氣指數上升
財運：做好分析管理
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：金牛

獅子座

工作：做好分內事情
感情：細心處理愛情
財運：投資長線獲利
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：處女

射手座

工作：綠色植物定心
感情：異性緣相當好
財運：看中不錯商機
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天蠍

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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