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陳華「混入人群朝聖周董」！美聲跟唱《回到過去》網羨：坐旁邊太幸福

記者黃皓瑋／綜合報導

周杰倫昨（5日）晚在台北大巨蛋開唱，吸引許多名人到場一睹天王風采，以〈想和你看五月的晚霞〉爆紅的歌手陳華，也化身粉絲低調現身，在唱到經典歌曲《回到過去》時，她更忍不住跟著一起唱，畫面曝光讓網友直呼「坐妳旁邊會不會太幸福」。

▲▼陳華。（圖／翻攝自陳華Facebook、Threads）

▲陳華曬出跟唱片段，引發網友關注。（圖／翻攝自陳華Facebook、Threads）

陳華今日凌晨在Threads發文，直呼周杰倫演唱會「是大型ktv現場，誠意滿滿的一場」，笑稱「可惜沒有聽到可愛女人 （身為一個可愛女倫哈哈哈哈哈哈）」。她也曬出在演唱會上的自拍影片，只見她戴著一頂鴨舌帽坐在觀眾席中，忘情地跟著唱起《回到過去》。

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影片一出吸引超過萬人按讚，許多網友直呼：「好好聽」、「坐妳旁邊會不會太幸福」、「其他人買票賺翻」、「這樣到底是要看周杰倫還是看華」，陳華則留言回應：「朝聖一下哥中之哥演唱會的規模。」

▲▼陳華《在極度愛你的日子裡》發片記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳華低調現身周杰倫演唱會。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

昨晚的演唱會可說是星光熠熠，除了陳華外，林志穎、A-Lin、戴愛玲、阿緯、婁峻碩和焦凡凡、林宥嘉和丁文琪、告五人、麋先生、唐從聖、黃仲崑等藝人，以及剛在世界12強棒球賽奪冠的國手林家正、張奕、陳冠偉、林安可等人，也都驚喜現身。

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周杰倫, 陳華

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