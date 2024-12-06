蔡阿嘎「滑脆2hrs」看完周杰倫大巨蛋演唱會！列10重點：2件事賺爛

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫昨日（5）登上台北大巨蛋開唱，除了是首位登上大巨蛋演出的歌手，當晚更是唱好唱滿，還開放點唱15首歌。YouTuber蔡阿嘎沒買到票，未能親臨現場，但透過現場歌迷實況分享，同樣感受到演唱會的熱烈氛圍，並說「花2小時滑脆，就可以看完周杰倫12/5第一場大巨蛋演唱會」，還整理10大重點。

▲周杰倫「嘉年華」首度登上台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

根據蔡阿嘎列出10大重點，特別指出周杰倫愛妻昆凌「好正」，還笑讚阿Ken簡直像在主持「大巨蛋跨年晚會」而且表現得真好。而現場發生工作人員的彩帶提前放槍，結果最後沒噴出來的意外插曲。

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▲沒買到票，蔡阿嘎滑脆2小時看完了周杰倫大巨蛋演唱會。（圖／翻攝自Threads）

演唱會還有兩大重點「賺到」，蔡阿嘎表示「聽到江蕙的菊花台，賺爛！」、「快樂小夥伴沒有唱太多，賺到！」他也透過網友分享見到演唱會神之轉場。接著是「派偉俊的觀眾上廁所時間」、「點《退後》的男生很會唱」，還有「蕭郎的A5《擱淺》杰倫真音唱上去了」，第10點他回應周杰倫不唱小巨蛋自稱「糾結倫」的幽默發言，「從我這咩到你咩，今天到底是糾結倫還是杰倫？」貼文最後他更打趣預測，下一場嘉賓可能會出現「周餅倫+糾結倫」的組合。

▲蔡阿嘎整理10重點。（圖／翻攝自Threads）

蔡阿嘎的分享，讓更多無法到場的歌迷能夠感受到現場的熱情氛圍。網友留言敲碗「期待嘎哥12/6第二場演唱會的重點整理」、「謝謝嘎哥讓我看完第一場杰倫演唱會」、「第7點真的超多人用跑百米的速度衝去廁所」、「派偉俊上廁所時間是真的」、「蠻詳細的重點整理 看來很認真的在滑脆」。而蔡阿嘎老婆二伯也曬出他滑手機的寂寞背影「沒有票的可憐男子只能在家滑脆看周杰倫演唱會」。

【蔡阿嘎Threads全文】

睡前花2小時滑脆，就可以看完周杰倫12/5第一場大巨蛋演唱會。幫大家整理以下10個重點，歡迎補充：

1.昆凌好正

2.阿Ken大巨蛋跨年晚會主持得真好

3.工作人員彩帶先放槍，最後沒噴彩帶

4.聽到江蕙的菊花台，賺爛！

5.快樂小夥伴沒有唱太多，賺到！

6.神之轉場：哭笑不得+最後的戰役

7.派偉俊的觀眾上廁所時間

8.點退後的男生很會唱

9.蕭郎的A5擱淺杰倫真音唱上去了

10.從我這咩到你咩，今天到底是糾結倫還是杰倫？

未看先猜，明天嘉賓是：周餅倫+糾結倫合體！