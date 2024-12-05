綾瀨遙爆為小11歲偶像男友「擱置結婚計畫」　日媒揭背後原因

記者劉宛欣／綜合報導

日本國民女神綾瀨遙7月被爆和小11歲男偶像「SixTONES」傑西（ジェシー）穩定交往且同居中，她罕見公開默認戀情，還與男友一同飛往美國探親，甚至傳出她將於明年3月迎接40歲生日前升格為人妻的消息。不過，這段姐弟戀在公開後，男方人氣急劇下滑，更有日媒報導指出，綾瀨遙決定為了支持男友，而將婚期無限期推遲。

▲綾瀨遙爆為了男友推遲結婚計畫。（圖／翻攝自Instagram／harukanoisekai_official）

作為當紅男團成員的傑西，在默認戀情後遭粉絲批評，甚至影響了團體。明年將迎來出道5周年的他，將於1月至4月間展開首次的日本五大巨蛋巡演，為此他希望能專心工作。此外，傑西近期出演的日劇《Monster》有負評，他不希望讓影后女友因為自己的演技蒙羞，決定先專注於提升演技，待有所成就後再談婚事，綾瀨遙體恤男友，決定將原本迫切想結婚的計劃擱置。

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▲傑西默認戀愛後，事業受到影響。（圖／翻攝自Instagram／jesse_essej_0611、harukanoisekai_official）

綾瀨遙主演的新片《Route 29》雖然口碑與票房表現不如預期，但綾瀨遙並未因此氣餒、感到困擾。她在接受媒體訪問時表示，受到好友長澤正美的啟發，未來希望能挑戰舞台劇的演出。4日她還開心現身NHK的直播節目，分享自己先前在義大利學習製作義大利麵的有趣經歷。