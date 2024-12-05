眾量級Andy分手家寧「不捨搬離9年房間」！　認了：這裡對我很重要

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber眾量級Andy、家寧在10月底發文宣布分手，雙方事後創立各自頻道，並且定期更新，Andy後來也搬回與女方以前一起拍片的9年粉紅小套房，最近更上傳新片分享搬回來2個月的心情變化，坦言雖然發現有5個難以改善的缺點，不過自己短期內還是不會搬家，「我覺得可能這個空間有給我一種情懷，我還想在這空間拍出一些影片，可能比較不捨吧，這裡對我的人生是很重要的地方。」

▲Andy捨不得搬離9年套房。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy坦言，自己在剛搬回來的時候，因為對這個房間的空間、風水和磁場完全不熟悉，因此找來風水師幫忙進行調整，後來在經過對方的建議後，他把房間的色系換成暖色調，這樣的改變讓他的睡眠品質有所提升，並且住起來也變得更加舒適。

▲Andy表示短期內不會搬家。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

然而，Andy表示在搬回來住了兩個月後，他發現套房有些難以改變的缺點。首先，空氣流通不良，這讓他的睡眠品質受影響；其次，隔音效果差，甚至經常能聽見隔壁的聲音，令他相當困擾。第三，房間內偶爾會出現老鼠和蟑螂等生物；第四，坪數過小，長時間居住下來，他坦言會感到一定的壓迫感；最後，第五點是電費過高，給他帶來不小的經濟壓力。

▲Andy發現套房存在5大難以改善的問題。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

儘管如此，Andy也提到，這間套房對他而言具有某種情懷，是他人生的重要部分。他解釋說道，雖然這個地方存在諸多問題，但它給予他的生活和工作一些特別的能量和磁場，他也逐漸習慣這裡的生活節奏。對於網友好奇問他未來是否打算搬家等問題，Andy表示，短期內不打算搬離，未來可能會等經濟狀況更穩定後，再考慮換更大的地方，但此刻這個空間依然是他拍片及創作的地方。