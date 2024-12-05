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宇珊發現卵子老化「基因出狀況恐不生」！　新婚一年放閃老公：很甜蜜

記者孟育民／台北報導

前女團「Popu Lady」成員宇珊（劉宇珊），在去年10月底宣布和圈外男友Josh結婚。她今（5日）出席慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會，談到新婚一年的生活，「我跟我老公在一起第一天就開始同居，所以加上結婚一年，我們很快就要邁入七年之癢，但沒有癢，現在還是很甜蜜，最大的感觸就是結婚真的不容易，很多細節都要顧及對方的感受。」

▲▼ 陳子強 慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會-宇珊 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼宇珊出席慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 陳子強 慈善義畫義品聯展及攝影展聯合記者會-宇珊 。（圖／記者黃克翔攝）

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宇珊表示夫妻倆越來越懂彼此，雖然生活上難免會有摩擦，但說好只要不開心都要說出來，不要憋在心裡，「看長輩們的前車之鑑，累積到後面就會一次的爆炸，現在就會聽到彼此更真實的想法，未來吵架應該也會減少吧，沒有在怕！」被問到婚後老公有什麼貼心的舉動？宇珊則笑說：「他知道我下班就是要放鬆，到家我在廁所卸妝，他就會輕輕的敲著廁所門，拿著兩杯shot迎接我，話都不用多說，先來放鬆就對了。」

▲▼宇珊放閃老公。（圖／翻攝自宇珊IG）

▲宇珊和老公感情甜蜜。（圖／翻攝自宇珊IG）

提到生小孩的計劃，她表示自己很喜歡小孩，但前陣子去AMH檢測卵巢功能與生育力，發現卵子是40歲的數值，「雖然是健康的，但卻是40歲的數量，所以這個狀況求子要加快速度，然後我還有去做基因檢測，如果我跟我老公有很大的機率會生下遺傳性健康問題的寶寶的話，我很有可能選擇不生了，如果領養也沒關係，現階段我還在等報告出來，所以我現在很忐忑。」

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