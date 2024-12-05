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「TOP3星座」3個月內脫單！射手桃花越來越多 第1名容易一見鍾情

記者潘慧中／綜合報導

總是沒遇到對的人嗎？星座專家唐綺陽最近在《女人我最大》分析，在未來3個月內，也就是12月和明年的1、2月，有機會脫單的3個星座，繼續看下來你（妳）是否有入榜吧！

第3名：射手座

唐綺陽表示射手到了明年2月會發現，有很多桃花，但這只是開頭，「3、4、5、6、7（月）更多！」只不過，同時也會面臨很多考驗，「3月、4月會比較是好消息，然後5月以後就比較是考驗。」

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▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

▲唐綺陽表示射手桃花會越來越多。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

第2名：獅子座

唐綺陽建議獅子要好好把握今年，「有爆紅的機會」，出色表現能讓別人看見。另外要注意的是舊情人，「12月有水星逆行，那個逆行會把舊情人的話題帶回你身邊」，往好的方向想是能解開心結，反之則是現在過得不錯，舊愛才會想回頭。

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

▲唐綺陽勸獅子座的鮪魚要好好把握。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

然而，獅子也不全然只會遇到舊愛，也會新的對象出現，「有點像朋友變情人的那種，或者是類似有點曖昧的那一種。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

▲▼舊愛和新歡會同時出現。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

第一名：牡羊座

唐綺陽解釋因為牡羊座的守護星目前在戀愛宮，「所以自己也有心情談戀愛，然後也有亮相的機會」，出席各種聚會的吸睛度很高。除此之外，獅子也會有人主動追求，「而且我覺得牡羊座會遇到火星型的對象，譬如說軍人、警察，而且一見鍾情的機會很高，有戲劇化的戀情機會。」

▲▼唐綺陽。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

▲唐綺陽透露牡羊座最近很容易一見鍾情。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

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