暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

記者葉文正／台北報導

近來在台灣影視圈掀起熱烈討論的連續劇《影后》，不僅成功重現演藝圈的辛酸與光輝，更讓許多經典角色和橋段成為粉絲心中的永恆記憶。如今，成人影視界也插上一腳！全新出道的AV女優卡利，因為跟楊謹華有十足的明星臉，被稱為「暗黑版楊謹華」，首部作品《淫后》以大膽創意致敬《影后》劇情，迅速成為話題焦點。

▲卡利號稱暗黑版楊謹華。（圖／NightCO提供）

卡利在接受採訪時表示，出道片選擇《影后》作為致敬對象是因為自己也是這部劇的忠實粉絲，卡利說:「我看了很多遍，每次都希望流氓和周凡那場戲可以成功，但他們總是留白，於是我想，如果有機會演出，為什麼不直接完成粉絲的願望呢？」她笑稱，這次的挑戰對於自己的表演也有極大的突破：「不僅是在身體上的演繹，還有那種微妙的情感糾結，讓我在拍攝中真的投入了很多。」

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▲卡利身材火辣。（圖／NightCO提供）

《淫后》除了在情節上呼應《影后》，更篡改了劇中的經典金句，將台詞玩出新花樣。原本《影后》中那句「你不知道一個女人多努力，才能拿到一個角色，或是一個影后的光環」，在《淫后》中被改為「你不知道一個女人多淫糜，才能拿到一個角色，或是一個淫后的光環」、「等你是個咖，才有資格談純潔」讓人不禁莞爾，卡利笑說:「這些也天馬行空的台詞是我洗澡時突如而來的靈感，跟導演討論後也被採用，真的很開心，不過先說，我沒有跟導演發生關係，可見我多喜歡影后這部片，台詞我都要倒背如流。」

▲卡利要向影后致敬。（圖／NightCO提供）

由於卡莉與楊謹華五官相似，尤其是那股冷豔的氣質，讓不少老司機直呼「真假難辨」，也有網友在播出的平台NightCO上熱議：「卡利根本楊謹華的分身！」也有人笑稱：「看完《淫后》再回頭看《影后》，可能會有奇怪的聯想。」以後有沒有計畫也如同影后中的角色，脫了在一件件穿回來?卡利說:「既然決定當AV女優就要做到淫后，光明世界有楊謹華，我就稱霸暗黑世界即可，職業沒有分貴賤，未來或許還可以挑戰成人頂級市場日本呢。」