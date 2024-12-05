ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「心裡不舒服」　憶劉家昌嘆：生離死別必經過程

記者蕭采薇／香港報導

國際巨星甄子丹演而優則導，在新片《誤判》中自導自演，不但首度演出律政題材挑戰詮釋檢察官，更再展「宇宙最強」的好身手。今年61歲的他也不免對人生有些感嘆，甄子丹5日在香港接受台灣媒體訪問，提到甫過世的音樂大師劉家昌和作家瓊瑤，也遺憾表示：「生離死別是人生必經之路。」

▲《誤判》甄子丹、鄭則仕。（圖／記者蕭采薇攝）

▲（左起）甄子丹、鄭則仕為《誤判》在香港接受台灣媒體訪問。（圖／記者蕭采薇攝）

甄子丹透露，他在兩年前和劉家昌認識，也曾在美國拉斯維加斯相約吃飯。甄子丹回憶道：「我女兒還有唱歌給劉家昌聽，他們一起拍了影片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在聽到劉家昌過世消息後，甄子丹還特地把影片拿出來，不免有些感嘆，遺憾表示：「生離死別是人生必經之路。」而雖然不認識瓊瑤，但有聽到相關新聞，坦言心裡難免會有點不舒服。「肥貓」鄭則仕也表示，雖然沒機會和瓊瑤合作，但聽到消息還是有些難過。

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲甄子丹自導自演新片《誤判》，再次展現好身手。（圖／華映提供）

《誤判》靈感來自香港真實案例，講述了一個由快遞包裹引發的誤判冤案，一個香港年輕人捲入了一樁販毒案中，並因此判刑27年。甄子丹飾演的檢察官試圖糾正這場誤判，在過程中發現了更深層的黑暗。

▲《誤判》甄子丹、張天賦、許冠文。（圖／華映提供）

▲甄子丹在《誤判》敵手升級，「一人打100個」。（圖／華映提供）

甄子丹飾演的檢察官曾擔任過警察，不僅對法律條文相當熟悉，面對武力威脅時還可以出手自衛，堪稱文武雙全，對此自導自演的他也表示，希望動作場面讓觀眾更加難忘，同時從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，「是這個階段我最想做好的事。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩.賈靜雯大玩〈APT.〉 她慘輸...直接現場開跳XD #星光雲REELS

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

甄子丹, 誤判, 瓊瑤, 劉家昌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了
  2. 83歲台灣貓王心臟衰竭病逝！　西洋音樂教父籌音樂會...時間地點曝
  3. 瓊瑤驟逝2天家屬發聲！　「告別式不設公祭」：希望給我們緩和悲痛心情
  4. 韓戒嚴致「節目表大亂」13綜藝停播！　《音銀》停播1個月：專注年末
  5. 王宥忻爆「全球擁30間房」　連生日禮物都是房子...驚人身價曝光
  6. Ozone前進花蓮演出！　爆「將同場朱海君」
  7. 學霸女星遭爆「逼海底撈店員播她的歌」挨轟　她親揭真相結局大反轉
  8. 張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到
  9. 八點檔女星整成「韓版范冰冰」：我不後悔！　下秒擔心會不會被罵
  10. 3歲兒可愛影片爆紅「路上遭亂摸」！　媽媽發文求自制反被檢討

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366