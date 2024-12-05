香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「心裡不舒服」　憶劉家昌嘆：生離死別必經過程

記者蕭采薇／香港報導

國際巨星甄子丹演而優則導，在新片《誤判》中自導自演，不但首度演出律政題材挑戰詮釋檢察官，更再展「宇宙最強」的好身手。今年61歲的他也不免對人生有些感嘆，甄子丹5日在香港接受台灣媒體訪問，提到甫過世的音樂大師劉家昌和作家瓊瑤，也遺憾表示：「生離死別是人生必經之路。」

▲（左起）甄子丹、鄭則仕為《誤判》在香港接受台灣媒體訪問。（圖／記者蕭采薇攝）

甄子丹透露，他在兩年前和劉家昌認識，也曾在美國拉斯維加斯相約吃飯。甄子丹回憶道：「我女兒還有唱歌給劉家昌聽，他們一起拍了影片。」

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在聽到劉家昌過世消息後，甄子丹還特地把影片拿出來，不免有些感嘆，遺憾表示：「生離死別是人生必經之路。」而雖然不認識瓊瑤，但有聽到相關新聞，坦言心裡難免會有點不舒服。「肥貓」鄭則仕也表示，雖然沒機會和瓊瑤合作，但聽到消息還是有些難過。

▲甄子丹自導自演新片《誤判》，再次展現好身手。（圖／華映提供）

《誤判》靈感來自香港真實案例，講述了一個由快遞包裹引發的誤判冤案，一個香港年輕人捲入了一樁販毒案中，並因此判刑27年。甄子丹飾演的檢察官試圖糾正這場誤判，在過程中發現了更深層的黑暗。

▲甄子丹在《誤判》敵手升級，「一人打100個」。（圖／華映提供）

甄子丹飾演的檢察官曾擔任過警察，不僅對法律條文相當熟悉，面對武力威脅時還可以出手自衛，堪稱文武雙全，對此自導自演的他也表示，希望動作場面讓觀眾更加難忘，同時從拳腳中感受到角色的情緒和劇情的緊迫，「是這個階段我最想做好的事。」