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訪問／劉冠佑赴韓「穩坐第一名」寶位　聽到熟悉口音笑了：謝謝台灣腔

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

由愛奇藝與SBS推出的男團選秀《星光閃耀的少年》於10月26日正式播出，台灣練習生劉冠佑開播以來穩坐第一名冠軍寶座，他與孫瀅皓、邵子恆、翟浚安近日接受台灣媒體線上聯訪，聽見熟悉的口音，他藏不住笑容鏡頭前活潑回應：「我好久沒聽到家鄉的台灣腔，我要笑死了，謝謝台灣腔。」逗笑所有人。

▲▼ 邵子恒、 孫瀅皓、翟浚安、劉冠佑。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲翟浚安、劉冠佑、孫瀅皓、邵子恆接受台灣媒體線上訪問。（圖／愛奇藝國際站提供）

劉冠佑參賽接受訪問時，曾表示「因為想成為第一名所以參加了節目」，字句間表達出奪冠的毅力，他解釋：「我覺得人的內心強大才足以戰勝一切，所以我也認可我的努力。」感謝粉絲與觀眾的支持，承諾會繼續成長。

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▲劉冠佑聽到熟悉的台灣腔笑出來。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲劉冠佑聽到熟悉的台灣腔笑出來。（圖／愛奇藝國際站提供）

《星光閃耀的少年》導師評語雖然嚴厲，但4人分享確實讓他們獲益良多，翟浚安以舞者身份參賽，卻遭到直白地提醒「如果你現在在這裡當舞者，我也不需要你」，當下雖受到傷害，但也因此成為他努力進步的動力，「我就想『我要把我的血補回來』」。

▲▼ 邵子恒。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲邵子恒首次參加選秀就獲得不錯成績。（圖／愛奇藝國際站提供）

邵子恆也形容導師的建議是「一針痛苦」，首次參加選秀的他很緊張，「這也是一個需要克服自我的狀態，因為老師們『一針痛苦』的建議，我才能夠成長，才能夠在最後的選拔中，表現出我最好的狀態」，劉冠佑則是有偷偷掉眼淚過，星路上努力很久，終於被認可，「我記得那時候崔榮晙老師說了一句話『能看得出來你的練習是有成果的』」，這句話當場打開他的淚點。孫瀅皓點頭附和：「不是說你有多好多好，而是對你的肯定，以及更加激勵我繼續往下走的一個動力。」

▲▼ 邵子恒、 孫瀅皓、翟浚安。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲翟浚安欣賞防彈少年團的柾國。（圖／愛奇藝國際站提供）

4人分享自己欣賞的歌手，翟浚安很欣賞防彈少年團的柾國，劉冠佑喜歡唱跳型歌手BoA與泰民，「我希望能像他們一樣，成為具有影響力且傳遞正能量的藝人。像他們一樣在舞台上發光，成為 Super Star」。孫瀅皓想向泰民和泫雅看齊，「他們不一定要向人們傳達多大的能量，但能傳達出屬於自己的張揚和自信」。

▲▼ 邵子恒、 孫瀅皓。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲孫瀅皓泰民和泫雅看齊。（圖／愛奇藝國際站提供）

邵子恒最喜歡的偶像則是BIGBANG太陽，「作為偶像，人品是我最欣賞的一點。他展現的是真實而不虛假的一面，他表現出很真實的一面。說的話和做的事都讓人感到誠懇和可信。除此之外，他在舞台上唱歌跳舞時的那種忘我感覺，也是我非常想要嘗試和表現的。在第二次表演，我也是抱著這樣的心態在準備，希望大家能期待我的表現！」《星光閃耀的少年》每週六晚間8點在愛奇藝國際版播出，想更進一步為少年們應援的朋友們，第二次投票已經開始，可以前往愛奇藝國際版APP的活動頁面，支持你喜愛的男孩。

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