ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬景濤727字手寫信悼瓊瑤：咆哮是對您最深情的呼喚

馬景濤是瓊瑤劇中，常被御用的男主角。（翻攝自馬景濤微博／瓊瑤臉書）

▲馬景濤（左）是瓊瑤劇中，常被御用的男主角。（翻攝自馬景濤微博／瓊瑤臉書）

圖文／鏡週刊

86歲的瓊瑤於昨（4日）在淡水住處輕生，消息傳出後震驚各界，無數影迷與戲劇界人士深感惋惜。曾在多部瓊瑤劇中擔任男主角的馬景濤，今晨（5日）也在微博發佈手寫追悼信，以深情文字緬懷這位影響他人生的恩師。

馬景濤在信中提到，當初閱讀瓊瑤劇本時，便深陷其中，無法自拔。他在《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄之梅花烙》、《水雲間》等多部經典瓊瑤劇中塑造了鮮明角色，雖因激昂的表演風格被網友戲稱為「咆哮帝」，但對他而言，這些作品承載了他對角色深層靈魂的探索。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在得知恩師瓊瑤離世的消息，馬景濤親筆寫下了727字的手寫信。（翻攝自馬景濤微博）

▲在得知恩師瓊瑤離世的消息，馬景濤親筆寫下了727字的手寫信。（翻攝自馬景濤微博）

馬景濤在追悼信中細數了過去飾演的經典角色——《雪珂》中的羅至剛、《青青河邊草》中的何世緯、《梅花三弄之梅花烙》的皓禎，以及《水雲間》的梅若鴻，回憶那些角色內心深藏的情感，他直言：「這是何等樣的人生啊！」在詮釋這些角色的過程中，他感受到一種無法掌控的迷茫與恐懼，並形容自己彷彿身陷夢境，尋找出口。

「我的靈魂終於找到了出口，翩飛而出——自主、自在、自由。」馬景濤坦言，是瓊瑤的劇本引領他正視人生，突破內心的枷鎖。他也透露瓊瑤生前最喜歡大家稱她為「親愛的瓊瑤姐」，並向她深情告別：「在青青河邊草上，這一生穿越浩瀚星河的咆哮，是我們對您最深情的呼喚與永不止息的愛。」

瓊瑤的辭世讓世人哀悼，她筆下的故事與角色曾深深影響華人世界，馬景濤的追悼信充滿感懷，展現了她對創作者與觀眾的深遠影響力。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【瓊瑤離世】韓國瑜悼念瓊瑤、劉家昌　心中愴然不捨「如潮水般湧來」
【瓊瑤離世】瓊瑤輕生稱「翩然去了」　美女醫提醒：不要過度渲染、美化
【瓊瑤離世】趙薇時隔3年更新微博　《還珠格格》小燕子悼念伯樂瓊瑤

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 瓊瑤, 馬景濤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 靠神曲〈當〉走紅！　動力火車憶瓊瑤：不選擇悲傷而是感謝
  2. 香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「心裡不舒服」　憶劉家昌嘆：生離死別必經過程
  3. 美女主播日本住飯店「尪驚被割傷」！櫃台反應超傻眼 她怒：旅程毀了
  4. 舒華告白柯佳嬿：希望有機會對手戲！　私下淡妝搭肩合照曝光
  5. 訪問／劉冠佑赴韓「穩坐第一名」寶位　聽到熟悉口音笑了：謝謝台灣腔
  6. 張學友守諾唱回台灣！　加碼「高雄巨蛋開唱」傳明年連飆12場
  7. 馬景濤727字手寫信悼瓊瑤：咆哮是對您最深情的呼喚
  8. 周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受
  9. 周杰倫開唱嘉賓保密到底「連自家藝人都不知」　他曝柯有倫會上台
  10. 瓊瑤離世！　陸影評點名「爾康沒哀悼」：沒《還珠》你只是個素人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366