馬景濤727字手寫信悼瓊瑤：咆哮是對您最深情的呼喚

▲馬景濤（左）是瓊瑤劇中，常被御用的男主角。（翻攝自馬景濤微博／瓊瑤臉書）

圖文／鏡週刊

86歲的瓊瑤於昨（4日）在淡水住處輕生，消息傳出後震驚各界，無數影迷與戲劇界人士深感惋惜。曾在多部瓊瑤劇中擔任男主角的馬景濤，今晨（5日）也在微博發佈手寫追悼信，以深情文字緬懷這位影響他人生的恩師。

馬景濤在信中提到，當初閱讀瓊瑤劇本時，便深陷其中，無法自拔。他在《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄之梅花烙》、《水雲間》等多部經典瓊瑤劇中塑造了鮮明角色，雖因激昂的表演風格被網友戲稱為「咆哮帝」，但對他而言，這些作品承載了他對角色深層靈魂的探索。

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▲在得知恩師瓊瑤離世的消息，馬景濤親筆寫下了727字的手寫信。（翻攝自馬景濤微博）

馬景濤在追悼信中細數了過去飾演的經典角色——《雪珂》中的羅至剛、《青青河邊草》中的何世緯、《梅花三弄之梅花烙》的皓禎，以及《水雲間》的梅若鴻，回憶那些角色內心深藏的情感，他直言：「這是何等樣的人生啊！」在詮釋這些角色的過程中，他感受到一種無法掌控的迷茫與恐懼，並形容自己彷彿身陷夢境，尋找出口。

「我的靈魂終於找到了出口，翩飛而出——自主、自在、自由。」馬景濤坦言，是瓊瑤的劇本引領他正視人生，突破內心的枷鎖。他也透露瓊瑤生前最喜歡大家稱她為「親愛的瓊瑤姐」，並向她深情告別：「在青青河邊草上，這一生穿越浩瀚星河的咆哮，是我們對您最深情的呼喚與永不止息的愛。」

瓊瑤的辭世讓世人哀悼，她筆下的故事與角色曾深深影響華人世界，馬景濤的追悼信充滿感懷，展現了她對創作者與觀眾的深遠影響力。

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