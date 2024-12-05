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瓊瑤離世！　陸影評吳清功點名「爾康」周杰沒哀悼：沒《還珠格格》你只是個素人

記者張筱涵／綜合報導

知名言情小說作家瓊瑤於12月4日在新北淡水住家離世，享壽86歲。消息傳出後，眾多曾參與其作品的演員紛紛發文悼念，其中包括《還珠格格》的主要演員林心如、趙薇和蘇有朋。然而，飾演「爾康」一角的周杰至今未發聲，引發大陸影評人吳清功在微博上的直言批評。

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▲▼瓊瑤。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤家中離世，享壽86歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／瓊瑤）

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吳清功在發文中表示：「三版《還珠格格》的主要演員，除了周杰沒有發文哀悼瓊瑤，其他人都發文了。」他進一步指出，周杰或許對曾經霸凌他的其他演員有意見，但瓊瑤從未欺負過他，「更何況死者為大，周杰太小氣了吧？畢竟沒有《還珠格格》，周杰就是個素人。」

▲傳「硬上喇舌林心如」遭封殺17年　《還珠》爾康51歲摟辣妹回飯店。（圖／翻攝自微博）

▲周杰在《還珠格格》飾演爾康。（圖／翻攝自微博）

瓊瑤執筆的經典影視作品《還珠格格》不僅改變了華語影視劇的發展軌跡，也捧紅了趙薇、林心如和蘇有朋等多位明星。林心如於臉書發文悼念瓊瑤：「有幸成為您的紫薇，此生足矣。」趙薇則在被封殺3年後首次更新微博，用3個雙手合十的符號緬懷恩師。蘇有朋也在微博感性發文，感謝瓊瑤的提攜，稱「還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印」。

▲▼吳清功。（圖／翻攝自微博／娛評人吳清功）

▲吳清功發文。（圖／翻攝自微博／娛評人吳清功）

對於吳清功的批評，部分網友認為「人家私下悼念不行嗎」、「你在霸凌他」、「不要道德綁架」、「就算他心裡可能也是非常難過悲痛的，但是發文弔唁一下也算是一個儀式了，唉算了，反正逝者也看不見，只不過是給活的人看，可能這也是周杰想得開的一點」。

據悉，周杰近年淡出演藝圈，轉換跑道經營農產品，親自下田種大米和有機蔬菜，意外闖出一片天。他擁有的農田有千畝之大，用來種植有機水稻和蔬菜，且土地的各方面條件都是最優質的，種出來的米也沒有農藥汙染，一年產量高達數十萬斤，另外還有5家公司及1間酒莊，白手起家靠自己的力量創業，如今已經是「身價破億」的億萬富翁。

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