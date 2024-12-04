記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男星喬許布洛林（Josh Brolin）飾演漫威電影的「薩諾斯」一角，走紅全球，現年56歲的他，與妻子育有兩個孩子。近日他在PODCAST回憶起童年時與父親相關的一段「陰影」，原因是他曾經與爸爸一起飼養了兩隻小豬，分別取名為「Oink」和「Snort」，兩隻寵物豬某天竟然出現在了家中的餐桌上，讓他受到不小的衝擊，至今難以忘懷。

▲喬許布洛林飾演薩諾斯一角走紅全球。（圖／翻攝自《復仇者聯盟4》劇照、達志影像／美聯社）

喬許布洛林回憶起小時候某天晚餐時，父親突然告訴他：「你猜猜我們正在吃什麼。」他馬上問是什麼，沒想到下秒父親竟然回答：「是Oink或Snort。」這讓當時的年紀還小的喬許布洛林嚇壞了，想起這段不愉快的經歷，他說：「為什麼會有人告訴孩子這種事情？」他認為這不僅毫無意義，也像是在「以某種方式慶祝」。

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▲喬許布洛林在節目上談到童年陰影。（圖／翻攝自Josh Brolin Instagram）

喬許布洛林回想當時，覺得父親可能是想透過這種方式展示自己在家中的「地位」。但他仍強調無法想像自己對自己的孩子說出這種話：「這完全不在我的理解範圍裡，我不懂為什麼要對孩子說這種話。」

喬許布洛林的父親詹姆斯布洛林是也是一名演員，曾出演了《馬庫斯威爾比醫生》和《Hotel》等熱門影集，並在電影《鬼哭神嚎》（The Amityville Horror）、《神鬼交鋒》等出演過重要角色。一生曾結過三次婚，其中包括喬許的母親珍卡梅倫艾吉（Jane Cameron Agee），1998年與著名歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）結婚。