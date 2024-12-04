訪問結束…得知好友洪小鈴懷孕　八點檔女星尖叫曝她13年前暖舉！

記者黃庠棻／台北報導

女星洪小鈴2023年認愛男星張天霖，4日無預警宣布結婚且懷孕雙重喜訊，甜蜜PO出夫妻倆登記結婚的合照，以及寶寶的超音波照，讓演藝圈好友驚喜不已。稍早，茵芙出席《願望》新卡司記者會，採訪後聽聞洪小鈴懷孕的消息，忍不住開心到尖叫。

▲洪小鈴、張天霖宣布結婚、懷孕的好消息。（圖／翻攝自張天霖IG）

陳謙文、陳子玄、李睿紳、茵芙一同出席《願望》新卡司記者會，訪問結束後茵芙聽到洪小鈴公佈結婚又懷孕的消息，直接開心到叫出聲，大喊「懷孕了，我要去恭喜她」，替好友感到相當開心。

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▲茵芙聽到洪小鈴懷孕消息開心尖叫。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

事實上，茵芙2011年剛拍的第一部戲劇《真愛找麻煩》就是跟洪小鈴合作，她興奮透露當時自己在劇中飾演對方的好閨蜜，但被對方的未婚夫勾引還發生關係，雖然戲裡兩人關係微妙，但戲外對方卻是一個溫暖的大前輩，毫不吝嗇地給還是菜鳥的她許多建議，一直到現在還保持著溫暖的友誼關係。

▲茵芙曝洪小鈴13年前的暖舉。（圖／翻攝自臉書／茵芙）

不僅如此，茵芙除了認識洪小鈴許久之外，在2023年的台劇《婚姻結業式2》中也跟張天霖合作過，坦言私底下有看過夫妻倆相處的模式，都很低調且甜蜜。不過，茵芙也透露自己跟男友楚翔並沒有結婚的打算，兩人都有達成共識，覺得雙方開心最重要。

▲茵芙跟男友楚翔沒有結婚的打算。（圖／翻攝自臉書）