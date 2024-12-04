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《麻辣鮮師》女星驚爆罹癌！「跟宇宙許願」：開刀順利

林利霏罹患乳癌。（圖／翻攝自林利霏臉書）

▲女星林利霏被檢查出大腸癌第一期。（圖／翻攝自林利霏臉書）

圖文／CTWANT

47歲的女星林利霏曾靠《麻辣鮮師》「Gina」一角打開知名度，目前和老公張翰帶和小孩在台東，不過3日她表示，她罹患大腸癌一期，12月初將住院開刀，「我要跟宇宙許願，開刀順利。」

林利霏在Threads發文，「大家每年一定要做健康檢查，才能儘早找到問題盡快治療，十月份在台東醫院做了身體檢查，大腸有2公分息肉，醫生切除後化驗結果是惡性的，醫生告知是大腸癌第一期，需要開刀處理，建議轉診到台北的醫院。」

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林利霏等開刀切腫瘤。

▲林利霏等開刀切腫瘤。

林利霏表示，11月的每週一她都要去台北做檢查看報告，胸部出現鈣化點，所幸是良性的，「只要每半年追蹤就可以了，至少放心一半，只要處理大腸就好了。」醫生表示，大腸癌第一期只要切掉不好的地方，不用化療，「就像漏水的水管把漏水的地方切掉再接起來。」

林利霏指出，「我就放心等開刀日期吧，十二月初我就要住院開刀了，需要住院一到兩週。我要跟宇宙許願～開刀順利，有單人病房，儘快出院，希望自己和我愛的人平安健康。」

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