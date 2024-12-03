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許光漢公開擇偶條件！　飛東京「2天拍20小時外景」敬業過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

「國⺠老公」許光漢先前特別請假出席金馬獎頒獎典禮，連袂影后吳君如一同頒獎，不僅是典禮的亮點，也讓許光漢帥出新高度。事實上，他與香港女星袁澧林合作，預計明年上映的奇幻愛情電影《他年她日》更是由全方位影后張艾嘉監製，令許多影迷相當期待。

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢拍雜誌到東京取景。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

入伍前，許光漢拍攝了時尚雜誌《Bella》，特地前往日本東京取景，在2天內拍攝了近20個小時的外景，最後在一處昭和時期的日式老房子結束工作，雖然拍攝工時很長，但敬業的他沒有抱怨、喊累，也沒有任何不耐煩，還親切地與拍攝團隊一一致謝道別。

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▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢拍雜誌到東京取景。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

身為許多人口中的「國⺠老公」，許光漢面對愛情卻完全沒有偶包，也或許是天蠍座的溫柔、多情以及浪漫，他坦言自己是享受戀愛、同時也需要愛的人，直呼「愛有很多種，我覺得它華而不實，但卻必須擁有它；在戀愛的情況下，我應該是浪漫的人，我覺得『愛』是必要的，少了愛，人生會少了很多滋味，許多有趣的東⻄都是基於愛，不管是對一件事的好奇或是恨，任何情緒都參雜著一點愛。」

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢拍雜誌到東京取景。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

被問到擇偶條件時，許光漢則毫不避諱地公開，其實他也想像一般人一樣，能在工作結束後有最好的陪伴，對於對象的性格則給出非常踏實的答案，笑說「我覺得有就好，哈哈哈哈！但真的個性要合得來，要聊得來，有相同頻率以及相同氣質的人。」

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

▲許光漢拍雜誌到東京取景。（圖／《Bella儂儂》雜誌提供）

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