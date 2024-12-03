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黃子佼被判刑8月　吳宗憲再重批：演藝圈早就沒這個人

記者葉文正／台北報導

藝人黃子佼被查獲持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，台北地院今（3日）判刑8月，可上訴。但綜藝大哥吳宗憲則批：「演藝界最大恥辱，早就沒這個人了。」

▲▼吳宗憲、KID、坤達《綜藝玩很大》十週年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳宗憲再說重話。（圖／記者湯興漢攝）

吳宗憲今天得知黃子佼的一審判決，忍不住砲轟：「是我們演藝界最大的恥辱。他早就被判處社會性死亡了⋯⋯。在我的世界裡，對台灣的藝能界而言，應該說，早就沒有這個人了。」

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▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》之前在北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

日前吳宗憲在電視台錄影受訪時，突然脫口讓他真正想離開演藝圈的原因，「主要原因是演藝圈讓我失望了，我是一個真心真意的人，但看到一些假面具在那邊晃來晃去，假掰得要死，都是假的，莫名其妙的人可以去當國民法官」。而他口中的「國民法官」，就是去年6月因MeToo事件神隱的黃子佼，當時他被爆出不雅風波時，拍了多段影片掀出演藝圈黑料，玉石俱焚的行為讓吳宗憲很不滿。

藝人黃子佼被查獲持有48部少女的性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，原認罪獲緩起訴但被撤銷，台北地檢署改為起訴後，黃態度丕變、出庭力爭無罪，檢方建請判刑7月到9月，還有影片中的少女求償100多萬元，黃拒賠堅稱「影片不是我拍的」，台北地院今（3日）判刑8月，併科罰金10萬元，罰金可易服勞役，每日折算1千元。可上訴。

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