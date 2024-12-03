32歲韓星朴敏宰中國旅遊心臟驟停死亡　友人慟：他生前很健康⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員朴敏宰（박민재，音譯）曾參演過《小女子》、《還有明天》、《閃耀國度》、《高麗契丹戰爭》等劇，近日前往中國旅遊，卻在2日驚傳已經離世的消息，享年32歲。他的友人受訪表示「他平時沒有疾病，是個健康的朋友」，無法置信好友已經離開人間，悲痛不已。

▲朴敏宰11月20日在中國心臟驟停，死訊在2日被證實。（圖／翻攝自big title官方IG）



朴敏宰所屬經紀公司big title於2日證實所屬藝人死訊，「熱愛演技、總是拼盡全力的演員朴敏宰已經去到天國了，謝謝大家給予演員朴敏宰的關心與愛意，雖然再也看不到他的演技，但希望大家仍記得他永遠是big title的驕傲」。

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人在中國旅遊的他，在11月29日因心臟驟停去世，一位好友悲痛不已，向韓媒透露「他平時沒有疾病，是個健康的朋友」，突然離去令所有人措手不及，他的弟弟也在同日發出訃聞證實，「摯愛的哥哥長眠了，很抱歉無法一一聯絡大家，但希望大家多多來看看哥哥，送他最後一程。」

▲朴敏宰預計在4日上午出殯。（圖／翻攝自big title官方IG）



朴敏宰的靈堂設於梨大首爾醫院殯儀館9號室，出殯儀式將於4日上午9點半（台灣時間8點半）進行。而他生前透過2021年的戲劇《IDOL [아이돌 : The Coup]》打開知名度，後來陸陸續續參演多部戲劇，最後一部作品停在2023年的《Snap and Spark》。