藤原紀香遭盜領4000萬！　公司破產竟不還她了…衰事連3打擊太大

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星藤原紀香近日衰事連連，先是所屬經紀公司「サムデイ（SOMEDAY）」於11月27日宣布破產，老公片岡愛之助在京都排練時受傷，3日又傳出遭公司未經她同意之下盜領4000萬日幣（約台幣871萬元）還債，令她精神上大受打擊。

▲藤原紀香經紀公司申請破產，本人看新聞報導才得知。（圖／翻攝自日網）

據日媒《週刊女性》報導，有舞台劇相關人士爆料指出，藤原紀香為了舞台製作向相關企業募得的臨時資金，公司在沒有經過她同意之下，資金被挪用於償還公司債務。且資金涉及女星最近出演的多部作品，總額超過4000萬日圓。

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爆料者表示，「這筆資金本該在舞台結束後歸還投資者，但經紀公司社長卻擅自將錢挪去償還債務。當藤原紀香得知此事時，公司已進入破產程序，法律上恐怕沒有償還的義務了（但也是有可能還錢）。」

▲藤原紀香被盜領4000萬，公司申請破產竟不還給她了。（圖／翻攝自日網）

藤原紀香對於與自己共同合作多年的經紀公司做出的「背叛行為」大為震驚。然而，她仍堅強地繼續從事演藝活動，並親自向相關各單位進行說明及道歉，相當有責任感。她深夜IG限動曬出弦月，Hashtag強調「reset」、「重整」、「新的開始」、「寬廣的視野」。

▲藤原紀香限動訴心聲。（圖／翻攝自IG）