爆與王柏傑3年戀情分手！　謝欣穎「臨時取消」信義區公開活動

記者黃庠棻／台北報導

女星謝欣穎2021年4月認愛王柏傑，不時會在社群網站上放閃，小倆口的一舉一動都備受關注，曾數次爆出分手傳言，雙方也不介意外界議論。怎料，近日卻傳出兩人3年戀情分手的消息，而謝欣穎原訂出席《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》也臨時取消。

▲謝欣穎傳出與王柏傑分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

謝欣穎近日傳出與男友王柏傑分手消息，原本將會出席位在信義區舉辦的時尚活動出席《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》，沒想到卻臨時取消參加該活動，確定不會出現，而經紀人的電話也持續沒有接通，謝欣穎方持續神隱中。

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▲謝欣穎臨時取消公開活動。（圖／翻攝自Instagram／gqtaiwan）

事實上，謝欣穎日前在社群發文提起與王柏傑一起養的愛犬Cooper，透露自己隔了好幾天才見到狗狗，內文感性寫下「我知道你可以沒有我，但我不能沒有你。」並補充「說完之後，嗯⋯我被制約了⋯⋯這句話是我人生第一次對一個生命說，也會是我的最後一次，再也沒有了，太沒出息的一句話了！」內容似是意有所指。

▲謝欣穎傳出與王柏傑分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

兩人的愛犬Cooper是王柏傑送給謝欣穎的生日禮物。先前謝欣穎曾飼養一隻名為Cookie的狗狗，但在2年多前過世，讓她深感思念，為了撫平女友失去愛犬的傷痛，王柏傑才決定與她一起飼養Cooper。

▲謝欣穎先前曾到泰國玩，似乎去探班王柏傑。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

此前，王柏傑經紀人低調證實他參與拍攝韓國電影《悲傷熱帶》的消息，「確實有參與這部電影演出」，只不過細節的部分目前還不方便透露太多。該片有許多場景在泰國取景，謝欣穎在9月底也曾曬出到泰國遊玩的照片，甚至還有王柏傑背影出現的合照，怎料卻在12月傳出分手消息。