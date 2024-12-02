《海洋奇緣2》金曲歌后中文配音被讚爆！票房破三千萬奪全台冠軍

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼經典動畫最新系列作品《海洋奇緣2》首週票房衝破紀錄，勇奪全台票房冠軍，全美也締造5天破2.21億美元的驚人票房，更是刷新迪士尼動畫影史的開片票房紀錄，全球累計衝上3.86億美元票房佳績。而此次中文配音版亦被大獲好評超神，獲譽「很有味道」，全台首周開片票房以3543萬摘下冠軍寶座。

▲《海洋奇緣2》台灣票房創佳績。（圖／迪士尼影業提供）



年度壓軸動畫鉅作《海洋奇緣2》上週於全球上映，票房不但一如預期勢如破竹、勇奪全台票房冠軍，全美更締造令人瞠目結舌的紀錄，首週上看超過2億2千1百萬美元，甚至超越《冰雪奇緣》兩集首週加總票房，僅僅五天全球已達累積3億8千6百萬美元，堪稱年度最強吸金大片。

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▲《海洋奇緣2》台灣票房創佳績。（圖／迪士尼影業提供）



上週四台灣上映後，中文配音版大獲好評、被譽為超神配音，完全不讓英文原音版專美於前，除了回歸再度配音半神人毛伊的台灣雷鬼唱作人Matzka，還有最新金曲獎最佳新人Makav真愛與金曲歌后ABAO阿爆加入齊力獻聲，出色配音廣獲讚賞，無論是對白或歌聲都被譽為「很有味道」！

▲《海洋奇緣2》台灣票房創佳績。（圖／迪士尼影業提供）



全球媒體影評繼續讚不絕口「不但延續原始風味，還全面升級更勝以往！」洛杉磯時報寫道「把迪士尼動畫帶向前所未有的重新領域，視覺華麗豐沛！」Moviefone大讚「繽紛絕美超越首集！」The Mary Sue則表示「美麗的故事續篇，令人重新相信自己！」《海洋奇緣2》全台大銀幕現正磅礴熱映中！

▲《海洋奇緣2》台灣票房創佳績。（圖／迪士尼影業提供）