郭采潔難得回台灣！「驚喜現身戶政事務所」全被拍 0偽裝近況照曝

記者潘慧中／綜合報導

郭采潔近年多半在大陸發展演藝事業，沒想到，她最近難得回到台灣，除了和同學相聚，還親赴戶政事務所擔任閨蜜的證婚人，「我渡過了比過年還要喜悅的返家行程。」

▲郭采潔回台當閨蜜的證婚人。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）



照片中，可以看到郭采潔頂著一頭俐落短髮，身穿黑色西裝外套，搭配裙擺採特殊剪裁的服裝，外加灰襪配黑色低跟鞋，以甜酷風格出席好姐妹的婚禮。

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▲郭采潔出席好姐妹的婚禮。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）



不只參加婚禮，郭采潔還當了閨蜜的證婚人，「見證自初中至今二十六年的愛人Emma，找到她相守一生的伴侶，出嫁，簽下證婚人的那一刻，吻下永恆的祝福。」

▲▼郭采潔難得回台灣。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）



除了陪伴好姐妹完成人生大事，郭采潔還和其他朋友一起在北投散步，一起吃東西聊天，並且熬夜看完重播的棒球奪冠賽，帶著滿足的心情離台，「台北，我最濃郁的人情養分，醒著比睡著還要美妙。」

▲郭采潔近年多半在大陸發展演藝事業。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）

郭采潔IG全文：

我渡過了比過年還要喜悅的返家行程

朋友舉著院子裡長的最美的荷花葉

像龍貓一樣等待在機場接我回家

在夜晚的北投散步，頭頂星星

去到了同學創業的工作室

我們吃著唸書時最美味的那碗酸辣麵

不停的聊天

一邊手工作著即將送出的*buuni

等著已經長的比我高的bb放學回家

唱著聖誕的旋律

廚房飄出咖哩香

最重要

見證自初中至今二十六年的愛人Emma

找到她相守一生的伴侶，出嫁

簽下證婚人的那一刻，吻下永恆的祝福

熬夜看完奪冠的棒球回播

在離台前

小寶兩回擁抱道別

台北

我最濃郁的人情養分

醒著比睡著還要美妙