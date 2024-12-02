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20年前《天國的嫁衣》爆紅！捕獲立威廉現身台北　0變裝像路人全被拍

立威廉邊走邊逛，手上還拿著剛買的兩根香蕉，同時接起了電話。

圖文／鏡週刊

許久不見的立威廉近日在台灣現身，11月28日被目擊出現在台北華山文創園區，妻小不在身邊，他走走逛逛之餘，也不時接打電話，由於十多年沒在台拍戲，走在街道上不易被認出，看起來相當自在。

28日下午3點多，本刊直擊立威廉在台北華山文創園區市集出沒，只見他對每個攤位都相當好奇，他身穿貓咪圖案白T恤，內搭長袖，配上球鞋的休閒穿法，頗為減齡。難得陽光普照，他還特地停下腳步拍風景，也停下來自拍，沒多久，他停留在賣香蕉零食的攤位，購買力突然大噴發，不但帶了香蕉，還買了十幾包香蕉脆片。

11/28 15：19 曾演出《天國的嫁衣》偶像劇的立威廉，現身台北華山文創園區，在攤位自拍。

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▲11/28 15：19 曾演出《天國的嫁衣》偶像劇的立威廉，現身台北華山文創園區，在攤位自拍。

中文欠佳　拼音硬背台詞

15：43難得陽光普照，立威廉拿起手機拍風景，心情看起來不錯。

▲15：43難得陽光普照，立威廉拿起手機拍風景，心情看起來不錯。

立威廉具有英國、德國、日本和華人血統，當年代表新加坡參加世界先生大賽獲得冠軍，因而進入演藝圈。20年前拍攝偶像劇《天國的嫁衣》和王心凌搭檔一炮而紅、成為他的戲劇代表作。他以模特兒身分成為該劇男主角，和明道、王心凌都是第一次演戲，來自新加坡的他，中文不好，也看不懂劇本，都要以羅馬拼音硬背，後來製作人乾脆讓他直接講英文。

當年立威廉（左起）和關穎、王心凌、汪芷瑜、明道演出偶像劇《天國的嫁衣》，一炮而紅。

▲當年立威廉（左起）和關穎、王心凌、汪芷瑜、明道演出偶像劇《天國的嫁衣》，一炮而紅。

接著立威廉又和劉品言合作《綠光森林》仍舊大受歡迎，王子形象深植人心，此後就到中國大陸發展。立威廉10月還參加湖南衛視的綜藝節目《你好星期六》，和其他來賓重現經典的偶像劇名場面，以霸總出場方式，又掀起懷舊潮。

兩部偶像劇就讓立威廉前進中國大陸賺錢，不過他也很懂得感恩，後面三立電視幾部偶像劇找他客串，他都二話不說來台演出。圈內資深前輩指出，立威廉人品、工作態度都好，是許多劇組喜歡合作的對象。

【獨家】【男神好久不見】王子過著平凡快樂生活　立威廉現身台北像路人

▲立威廉（左）2017年在上海拍電影時，巧遇陳漢典（右）。（翻攝自立威廉臉書）

無限寵女　4萬元才藝課

2014年立威廉與台灣老婆Joyce結婚後，夫妻育有9歲寶貝女兒Harper，一家三口目前定居新加坡，陪伴他84歲的媽媽。作為台灣女婿，立威廉也會固定一年兩次陪妻子返台探親，夫妻倆最愛去夜市吃熱炒、火鍋。 

 立威廉（左）時常在社群分享和女兒（右）的生活點滴，自認女兒較黏爸爸。（翻攝自立威廉臉書）

▲立威廉（左）時常在社群分享和女兒（右）的生活點滴，自認女兒較黏爸爸。（翻攝自立威廉臉書）

立威廉去年拍了一部新加坡電影《大家一起發》，和女主角蔡淑臻、檢場、林子閎在星馬同台，首度合作相當開心，也很希望回到台灣拍戲。

立威廉透過經紀人Jim表示，現在是新加坡學校的寒假，長達一個多月，近日還特別花新台幣近四萬元給女兒上魔術課、跳舞課。一家人返台探親後，會轉往北海道旅行。

立威廉（左）去年和蔡淑臻（右）首度合作拍新加坡電影《大家一起發》。（立威廉經紀人提供）

▲立威廉（左）去年和蔡淑臻（右）首度合作拍新加坡電影《大家一起發》。（立威廉經紀人提供）

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