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直擊／淚崩！Lovelyz在台合體開唱　神曲〈Ah-Choo〉一播出台下嗨了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團Lovelyz迎來出道10週年，12月1日在台大體育館舉辦10週年紀念演唱會，她們時隔5年再次以完整體形式與Lovelinues（官方粉絲名稱）見面，看到久違的全員合體令粉絲相當激動，演出前就讓人期待萬分。

▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲Lovelyz帶給粉絲首首經典歌曲。（圖／記者周宸亘攝）
演唱會以華麗且熟悉的經典登場開啟，她們率先獻唱經典歌曲〈Candy Jelly Love〉和〈Hi〉，帶領粉絲回到初次相遇的青春時光，成員以中文向粉絲問候「大家好！好想你們！有想我們嗎」、「我愛你」、「謝謝你們」。Babysoul開心地分享「我們冬季國度時隔5年跟大家在台灣相見，好沒有真實感。」智愛則感動地說「我們等待這天等了好久，看到應援手幅上寫著『十年可以改變江山，但是我們竟然能夠贏過江山。』真的好感動！」並以中文甜喊「Lovelinus最棒！」美珠則說「時隔好久再回到台灣，能辦演唱會這件事就已經覺得充滿感謝。有想我們嗎？」JIN也分享「〈Candy Jelly Love〉距今剛好是十年前的作品，我們連服裝也特地還原了當時的校園風格，大家喜歡嗎？」現場氣氛瞬間被點燃，引發全場粉絲的熱烈回應。

▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲Lovelyz感性告白粉絲「8個人再次合體很幸福」。（圖／記者周宸亘攝）
在分享近況的環節中，成員智秀爆料叡仁在首爾場演唱會中，將〈Babe〉的舞蹈改編得像可愛撒嬌版，引得全場爆笑。叡仁現場重現這段動作，可愛俏皮模樣瞬間俘獲粉絲的心。談到最近感到幸福的時刻，樹整說：「看到成員們在舞台上的表情，充滿幸福的可愛模樣，真的很想跟大家分享。」JIN則提到：「能夠分享十週年的新歌，讓我覺得很幸福。」Babysoul感性地補充：「可以8個人再次一起合體站在這裡為大家表演，對我來說就是這世界上最幸福的事。」

在表演〈1CM〉時， 成員特地走下舞台，與粉絲近距離互動 ，幾位女神穿梭在座位間，親切地與觀眾打招呼，握手、合照樣樣來者不拒，讓全場觀眾尖叫不已。不少粉絲激動地高呼：「再一次！」成員們隨即在舞台上討論後爽快答應，再次走下台互動。她們寵粉的舉動讓現場氣氛更加溫馨，也展現了成員之間的默契與深厚情誼。

▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Lovelyz在台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼韓團LOVELYZ演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

演唱會的尾聲，當〈Ah-Choo〉的旋律響起時，Lovelinus合唱聲響徹全場，再次將氣氛推向最高潮。不止經典歌曲，最後更帶來十週年紀念新歌〈November〉的回歸舞台，揪台下歌迷大合唱，氣氛感染全場歌迷。最後，成員們感性地向粉絲致謝：「感謝你們陪伴我們走過十年，這些美好的回憶讓我們無比珍惜。我們會努力讓Lovelyz繼續成為現在式，而不是過去式。」她們相約下次再見，真摯告白讓粉絲無不動容，現場氣氛在依依不捨中畫下句點。

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