《鬼滅》神曲轟炸北流！milet感動泛淚　感性告白：心一直在一起

記者吳睿慈／台北報導

日本全才女神milet連續兩天震撼登台，在台北流行音樂中心與萬名鐵粉共襄盛舉。此次演出為她生涯首度舉辦的亞洲巡演 「milet Asia Tour 2024」 壓軸場，巡演經歷香港、首爾、上海後，終於迎來台北站，甫抵台就受到大批歌迷熱情接機，她以燦爛笑容回應粉絲，親切互動獲得一致好評。演唱會上，她表示想要品嚐臭豆腐，並以中文問候粉絲「見到大家很開心」、「謝謝你來見我」，逗得歌迷心花怒放。

▲milet一連兩天在台北流行音樂中心開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



milet一連兩天於11月30日、1日在北流開唱，演唱會開場便以人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲〈熱戀不已〉點燃全場氛圍，身穿紅色愛心洋裝的她優雅登場，接連獻唱〈Into the Mirror〉、〈inside you〉、〈Tell me〉、〈Anytime Anywhere〉、〈羈絆的奇蹟〉等人氣歌曲，包含未發行新歌〈海原〉，整場演出近20首曲目，完美展現不俗唱功與舞台魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲milet大喊「我愛台北」。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



在演唱〈Higher〉時，milet大喊「Taipei Hands up，一起唱吧！」邀請全場歌迷一同接力合唱，現場氣氛高漲，而當她用中英文夾雜激動喊出「That's why 我愛台北！（這就是為什麼我愛台北）」時，瞬間引爆全場尖叫聲浪。後續演唱〈Ordinary days〉時她情緒激動眼泛淚光，讓台下歌迷萬分不捨。歌迷連續兩天送上創意暖心應援，讓她感動不已，「我為了看清楚大家的應援，特地帶了隱形眼鏡喔」，可愛發言讓全場笑出來。milet也感性表示：「雖然相隔遙遠，但我們的心一直是在一起的。」並再次與歌迷相約未來再見。

▲▼milet感動告白粉絲「我們心一直在一起」。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



milet自2019年推出首張EP《inside you》後迅速竄紅，作品融合迷幻搖滾與歐美流行元素，搭配她渾厚且具爆發力的嗓音及純熟的高低音轉換，以獨樹一幟的音樂風格成為各大排行榜的常勝女神。除了商業合作邀約不斷，她更多次登上NHK紅白歌合戰舞台，並在東京奧運閉幕式上，演唱 〈L'Hymne A L'Amour（愛的讚歌）〉，以全球矚目的舞台展現強大實力，成為當今樂壇最炙手可熱的歌手之一。此次亞洲巡演完美落幕，milet再次用音樂征服粉絲心靈，期待她未來更多精彩表現。